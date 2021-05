TRIBUNA / De la Soria Vaciada a la España Llena

Martes, 18 Mayo 2021 07:45

El presidente de Medinaceli DEARTE, Miguel Tugores, reclama colaboración a la "España Llena" en una carta para que la conocida como "Ciudad del Cielo", en el sur de la provincia de Soria, pueda mantener su oferta cultural.

TRIBUNA / De la Soria Vaciada a la España Llena

Sentado en el patio de mi casa, en Medinaceli, casi tocando el cielo frente a un horizonte azul infinito, se me ocurre como única alternativa dinamizadora de Soria, lanzar un SOS desde Soria Vaciada a la España Llena.

Necesito la ayuda de un mínimo de 10.000 personas sensibles para apuntalar 6 festivales programados para este verano en Medinaceli DEARTE.

Presido una fundación desde la que atraemos a este pueblo soriano, de menos de 700 habitantes, a unas 20.0000 personas al año que llegan atraídos por la cultura que encuentran en Medinaceli: Historia, Arte moderno, Ópera, Cine sobre la despoblación, Música antigua, Lírica, Flamenco, Teatro y Jazz.

Seguramente es Medinaceli quien ofrece más cultura por persona y kilómetro cuadrado en España. Y eso no se sabe.

Mientras las administraciones prometen con la boca pequeña medidas contra la despoblación que nunca llegan, Medinaceli/Soria, sigue desangrándose y esas administraciones miran para otro lado cuando la Fundación DEARTE estira la mano pidiendo financiación. Sin financiación no hay Cultura, sin Cultura no vienen espectadores y sin espectadores no conseguimos combatir la despoblación.

A 155 kilómetros de Madrid y 170 de Zaragoza, observando el horizonte que en su día también observaron los romanos que nos dejaron el único arco de tres vanos de España, solo se me ocurre lanzar este SOS esperanzado a España entera para seguir adelante con nuestros proyectos.

Una visita virtual al Palacio Ducal de Medinaceli por 5 euros solidarios de entidades y personas de la España Llena es la mejor solución que se me ocurre en esta difícil coyuntura.

Agradezco su colaboración y expreso el deseo de que nos visite en fechas próximas y pueda disfrutar de uno de los primeros 'Pueblos Más Bellos de España', de su gastronomía y su rica oferta cultural.

Fdo: Miguel Tugores