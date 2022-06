Programa de II Muestra de Cine de Territorios Despoblados

La Fundación DeArte Contemporáneo organiza del 14 al 19 de junio, en el Palacio Ducal de Medinaceli, la segunda edición de la Muestra de Cine de los Territorios Despoblados.

El programa ha sido presentado este jueves en el Centro Cultural Gaya Nuño, gestionado por el Ayuntamiento de Soria, principal entidad colaboradora de la muestra, con la intervención del concejal de Cultura, Jesús Bárez, Luis Miguel Rodríguez, codirector de la muestra, y el presidente de la Fundación DeArte, Miguel Tugores, impulsor de la cita.

A las 19.30 horas se proyectará en sesión especial, en colaboración con la Embajada de Suecia, en los Cines Mercado el filme Clara Sola (Suecia-Costa Rica 2021), de Nathalie Álvarez,

con presentación y debate a cargo de Carlota Álvarez, directora del Festival Cine por Mujeres y Luis Miguel Rodríguez.

El miércoles 15 a la misma hora está ocupado por la sesión de Alcarrás, de Carla Simón, recientemente acreditada con el Oso de Oro en la Berlinale, pase en el que contará con la asistencia de Jordi Pujol, protagonista, y de Jara Yáñez, directora de Caimán Cuadernos de Cine, con debate moderado también por Luis Miguel Rodríguez.

La Muestra, encontrará su epicentro en el Palacio Ducal de Medinaceli el jueves 16, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio, y pretende ser, en continuidad con la edición del pasado año, una experiencia con la misión de testimoniar la existencia de zonas despobladas del mundo, y, de paso, establecer una reflexión en torno a los rasgos sociales, geográficos y artísticos que conforman la España vacía.

Con películas que dialogan entre sí y que, desde perspectivas de contenido y estéticas diversas, afrontan historias cuyo marco de fondo es la despoblación.

Además de las citadas Clara Sola y Alcarràs, siete largometrajes son los que se proyectarán esos días en pantalla grande en el Patio del Palacio Ducal de la localidad soriana.

Títulos tan significativamente históricos como Las uvas de la ira, de John Ford, Como en un espejo, de Bergman, o París Texas, de Wim Wenders alternarán con producciones españolas más recientes de especial interés.

Se trata de La vida era eso, de David Martín de los Santos, o Karen, de María Pérez, así como el importante film estadounidense Nomadland (Chloé Zhao), sin olvidar el cortometraje Deep Soria y el documental Bienvenido, Mr Heston, del soriano Pedro Estepa, que cerrará la muestra en sesión matinal del domingo.

Asistirán los autores y destacados miembros de la crítica de cine especializada.



PROGRAMACIÓN

Martes 14 – 19:30 h.

CLARA SOLA

De Nathalie Álvarez Mesén. Con Wendy Chinchilla, Daniel Castañeda, Ana Julia Porras. Costa Rica 2021. 106’

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

En un pueblo remoto de Costa Rica, Clara, una mujer introvertida de 40 años, experimenta un despertar sexual y místico que supondrá el comienzo de un viaje que le liberará de las

convenciones sociales y religiosas que tanto le han reprimido a lo largo de su vida.

Presentación y coloquio a cargo de Luis Miguel Rodríguez, especialista en cine.

*Sesión programada en colaboración con la Embajada de Suecia.

Miércoles 15 – 19:30 h.

ALCARRÁS

De Carla Simón. Con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset. España 2022. 120’

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 7 AÑOS

El abuelo ha dejado de hablar, pero nadie de la extensa familia Solé sabe por qué. Como cada verano, en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña, la familia cultiva una gran extensión de melocotoneros. Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.

Con la asistencia de Jordi Pujol, protagonista de la película, y de Jara Yáñez, directora de Caimán Cuadernos de Cine.

Jueves 16 – 18:00 h.

COMO EN UN ESPEJO

De Ingmar Bergman. Con Harriet Andersson, Gunnar Björnstrand, Max von Sydow. Suecia 1961. 91’

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

Durante un hermoso verano, un escritor, siempre demasiado ocupado y de temperamento frío y distante, va a pasar unos días con sus hijos, un adolescente y una joven

con problemas mentales, que está casada con un médico que la cuida con gran ternura. Su estancia en la isla donde viven sus hijos desencadena una crisis que los afecta a

todos, pero especialmente a él, porque toma conciencia de su incapacidad para darle a su familia lo que espera de él.

Presentación y coloquio a cargo de Luis Miguel Rodríguez, especialista en cine.

Jueves 16 – 22:00 h.

LA VIDA ERA ESO

De David Martín de los Santos. Con Petra Martínez, Anna Castillo, Ramón Barea. España 2020. 109’

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 7 AÑOS

María y Verónica son dos inmigrantes españolas de diferentes generaciones que se encuentran en un hospital en Bélgica. Allí comienzan a forjar una relación de amistad e

intimidad hasta que un inesperado acontecimiento llevará a María, la mayor, a emprender un viaje al sur de España en busca de la familia de Verónica. Una vez allí, María comenzará a cuestionarse sus más sólidos principios.

Coloquio con el director de la película, David Martín de los Santos.

Viernes 17 – 18:00 h.

LAS UVAS DE LA IRA

De John Ford. Con Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine. EEUU 1940. 129’

APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Tom Joad (Henry Fonda) regresa a su hogar tras cumplir condena en prisión, pero la ilusión de volver a ver a los suyos se transforma en frustración al ver cómo los expulsan de sus

tierras. Para escapar al hambre y a la pobreza, la familia no tiene más remedio que emprender un larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza de encontrar

una oportunidad en California, la tierra prometida.

Presentación y coloquio a cargo de Miguel Ángel Rodríguez, especialista en cine.

Viernes 17 – 22:00 h.

KAREN

De María Pérez Sanz. Con Christina Rosenvinge, Alito Rodgers, Isabelle Stoffel. España 2020. 65’

APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Un retrato íntimo de los últimos tiempos en África de la danesa Karen Blixen, escritora que firmaba como Isak Dinesen. En especial se narra la particular relación de Blixen con su criado somalí Farah Aden. Una extraña amistad en la que diferencias que parecen insalvables se diluyen ante un entendimiento ancestral. Ella tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong...

Coloquio con la directora de la película, María Pérez.

Sábado 18 – 18:00 h.

PARÍS TEXAS

De Wim Wenders. Con Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell. Alemania 1984. 144’

APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Un hombre camina por el desierto de Texas sin recordar quién es. Su hermano lo busca e intenta que recuerde cómo era su vida cuatro años antes, cuando abandonó a su mujer y a su hijo. A medida que va recuperando la memoria y se relaciona con personas de su pasado, se plantea la necesidad de rehacer su vida.

Coloquio con Juanma Ruiz, crítico de cine de Caimán Cuadernos de Cine.

Sábado 18 – 22:00 h.

NOMADLAND

De Chloé Zhao. Con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May. Estados Unidos. 2020. 108‘

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico

que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera

de la sociedad convencional como nómada moderna.

Coloquio con Cristina Aparicio, crítica de cine de Caimán Cuadernos de Cine.

Domingo 19 – Matinal 12:00 h.

DEEP SORIA (Cortometraje)

De Pedro Estepa Menéndez. España, 2021. 5´ Los periodistas Sonsoles Ónega, Glòria Serra, Quique Peinado, Marta Jaumandreu, Rocío Delgado y el youtuber JPelirrojo explican lo que está pasando en Soria.

La sucesión de distintos acontecimientos en poco tiempo ha llamado la atención de los medios de comunicación. Hay uno que puede cambiar la realidad de nuestro país.

BIENVENIDO MR. HESTON

De Pedro Estepa Menéndez y Elena Ferrándiz Sanz. Documental. España 2016. 70’

APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Hace más de cincuenta años la vida de un pequeño pueblo de Valladolid, Torrelobatón, se vio bruscamente interrumpida. El motivo: una superproducción de Hollywood, cuyo

productor era el conocido Samuel Bronston, desembarcó en esta villa castellana. En 1961 sus habitantes se convirtieron en testigos y figurantes de la película "El Cid", dirigida por

Anthony Mann y protagonizada por las estrellas de cine Charlton Heston y Sophia Loren.

Presentación y coloquio con el director de la película, Pedro Estepa.