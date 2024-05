Pedro Estepa dirige muestra internacional de cine de los territorios despoblados del mundo

Viernes, 10 Mayo 2024 07:07

El guionista, director de cine y gestor cultural, Pedro Estepa Menéndez, ha sido nombrado director de la Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo, proyecto de la Fundación DEARTE.

Estepa, con raíces sorianas, se encargará de la organización de la IV edición que tendrá lugar en los Cines Mercado de Soria, gestionados por el Ayuntamiento de la capital, y en el Palacio Ducal de Medinaceli del 12 al 16 de junio de 2024.

Pedro Estepa Menéndez es director, guionista y productor de cine. Se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y completó sus estudios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV).

Es miembro numerario de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y miembro de la Comisión de Especialidad de Dirección de dicha institución.

Su compromiso con el cine y, en concreto, con el cortometraje le llevó a asociarse a la Plataforma Nuevos Realizadores, asociación nacional de cine donde ha ocupado los cargos de vocal, secretario general, vicepresidente y presidente.

Ha sido coordinador del Festival de Cine de Madrid y colabora con distintos certámenes cinematográficos como jurado y formando parte de comités de selección. Fundó, con otros compañeros de profesión, la primera asociación de directores en España, ACCIÓN.

Está vinculado al mundo del cine y la televisión desde hace más de veinte años realizando decenas de cortometrajes y largometrajes.

Para hacer realidad sus producciones audiovisuales, creó la productora öctubremente con Elena Ferrándiz. Sus obras han recibido numerosas selecciones en festivales nacionales e internacionales, así como galardones. Actualmente, su labor en el cine la combina con el puesto de realizador audiovisual en el Departamento de Comunicación de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

“Creo en el cine como herramienta de cambio social, para transformar y mejorar la vida en los territorios que pierden derechos, creo en la cultura para contribuir a una mayor cohesión territorial”, ga resaltado Pedro Estepa.

Estepa ha ahgradecido al presidente de la Fundación, Miquel Tugores, "la confianza que ha depositado en mí para continuar con la programación de esta peculiar Muestra de Cine. Desde la Fundación DEARTE me han brindado la posibilidad de poder contribuir a desarrollar la vida cultural de Soria, provincia de la que me siento tan orgulloso, y no la voy a desaprovechar”.

En esta nueva etapa donde la producción corre a cargo de öctubremente, la Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo otorgará una mayor visibilidad al cortometraje situándolo al mismo nivel que el largometraje; concederá especial importancia a la alfabetización audiovisual desde edades tempranas y a la búsqueda de nuevos públicos y ahondará en asuntos relacionados con la despoblación y el reto demográfico.

Más información sobre el director de la Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo: https://pedroestepamenendez.wordpress.com/acerca-de/