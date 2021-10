Medinaceli suena a jazz

Martes, 05 Octubre 2021 14:05

La Fundación DEARTE Contemporáneo ha presentado en la mañana del martes 5 de octubre la II edición del festival Medinaceli Jazz, que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de octubre en el Palacio Ducal de Medinaceli.

Miquel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE Contemporáneo, acompañado por Juan Nuche, director de Medinaceli JAZZ, han recibido a los medios en la biblioteca del Centro Gaya Nuño de Soria para destapar un cartel que sitúa a Medinaceli JAZZ como el festival más importante de Jazz de la provincia de Soria

Entre columnas con siglos de historia, músicos de la talla de Lluís Coloma, uno de los pianistas más activos y reconocidos de la escena europea en el campo del Blues y el Boogie Woogie, o la Creativa Junior Big Band, una de las pocas formaciones juveniles de este tipo que existen en España, colorearán el patio renacentista y situarán a Medinaceli en el centro del Jazz nacional durante cuatro días.

Sábado 9 de octubre

19:30 h.

SIR CHARLES + 3

Proyecto: DE AQUÍ

ENTRADA: 20 euros

“DE AQUÍ”

La filosofía de este proyecto se centra – al igual que el de la formación de quinteto - en basar improvisaciones jazzísticas elaboradas sobre repertorio escrito por nuestros grandes compositores clásicos de todos los tiempos (Albéniz, Granados, etc., etc.).

Tal repertorio jugará con la inclusión de temas conocidos de dichos compositores con otros no tan populares para – así – ofrecer música que no esté basada siempre en lo más “famoso “y sacar a la luz obras menos versionadas, pero de igual valía musical

A raíz del éxito conseguido desde 2007 por dicho proyecto en su versión de quinteto, su líder – el baterista Carlos “Sir Charles” Glez. – ha querido ofrecer otro aspecto de su idea eligiendo otra formación con distinta tímbrica en la que la voz del contrabajo adquiere gran protagonismo y otorga a la música una estética muy distinta a la ofrecida por la formación de quinteto.

La base de los arreglos musicales del proyecto “De Aquí” en esta faceta sigue viniendo de la pluma de Pablo Muzquiz, veterano contrabajista de la Orquesta Nacional de España, quien, aglutinando amplios conocimientos en ambos mundos musicales, le hace ser el arreglista idóneo para este proyecto. No obstante, la aportación de los arreglos de los miembros del grupo – especialmente los del desgraciadamente fallecido saxofonista Marcelo Peralta-han adquirido gran protagonismo.

Carlos “Sir Charles” Glez. Batería y percusión

Richie Ferrer, contrabajo

Pascual Piqueras, trompeta

Ramiro Obedman, saxo tenor y flauta

El proyecto “De Aquí “es un perfecto ejemplo del Jazz “con raíces “del que tanto se viene hablando estos últimos años.



Domingo 10 de Octubre

19:30 h.

JAZZABEN

Latín Jazz Trío

ENTRADA: 15 euros

Dímelo hilando es el nuevo proyecto llevado a cabo por el trío Jazzaben. Dicho proyecto está compuesto por temas de diferentes géneros que tienen como denominador común el Latin Jazz. En él se pueden apreciar influencias de la música cubana, de la Bossa Nova así como algunos tintes de música española.

Así mismo se interpretan versiones propias de temas emblemáticos del género entre las que destacan Manteca, A night in Tunisia y Mambo Influenciado. Jazzaben está compuesto por Juan Robles (piano), Ander García (contrabajo) y Vicente Perelló (batería), tres músicos con una sólida experiencia en el ámbito jazzístico.



Lunes 11 de Octubre

19:30 h

LLUIS COLOMA

TRÍO

Entrada: 20 €

Nacido en Barcelona (1973), Lluís es uno de los pianistas más activos y reconocidos de la escena estatal en el campo del Blues y el Boogie Woogie. Influenciado desde temprana edad por los discos de Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes y Alan Price, Lluís se aleja poco a poco de los estudios de piano clásico para dedicarse, de manera autodidacta, exclusivamente al Rock & Roll. Muy pronto muestra una sorprendente habilidad para el Blues y el Boogie Woogie. Considerado un maestro de estos géneros y galardonado con los premios “Músic de I’any 2003” y “Artista BluesCat 2007”, Lluís es invitado habitualmente a festivales de Blues& Boogie Woogie de toda Europa, donde destaca por su virtuosismo y originalidad. Trascendiendo nuestras fronteras Lluís ha sido invitado a numerosos festivales de todo el mundo, donde sus actuaciones son acogidas con una gran ovación por parte de un ´público en pie. Su música ha sonado y sigue sonando por toda España en festivales y locales tan reconocidos y emblemáticos como el Café Central de Madrid, Jamboree de Barcelona, en el Festival de Jazz de San Javier, Festival de Jazz de Barcelona, ViJazz Penedès, Festival de Blues de Cerdanyola, Festival de Jazz de Madrid, entr otros y en países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Malaysia, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, Serbia,… por nombrar algunos. Lluís combina su actividad musical con la promoción del Boogie Woogie en España organizando diversos eventos como el Campi qui Googie!- Festival Internacional de Boogie Woogie de Barcelona, así como la cita anual Blues & Boogie. Reunión en Tarrasa.



Martes 12 de Octubre

13:00 h

CREATIVA JUNION BIG BAND.

Madrid

Entrada: 15 euros.

La Creativa Junior Big Band, dirigida por Patxi Pascual, es una de las pocas big bands juveniles (entre 10 y 20 años) que hay en España. Con un cuidadísimo repertorio compuesto por grandes temas de artistas como Herbie Hancock, Miles Davis, Otis Redding, Donna Summer, Carlos Jobim o James Brown, afronta con frescura y aplomo tanto temas de jazz, como de soul o música disco. Comenzó su andadura en 2012 y, desde entonces, ha tocado en directo ante cientos de personas en numerosos escenarios como pueden ser el Auditorio Centro Cibeles, Festivales urbanos Malakids y Symphonos, las Jornaas del Pop de Aranda de Duero (Burgos), el prestigioso Clazz Continental Latin Jazz Festival ( Teatro del Canal) y en el Festival Internacional de Jazz- JAZZMADRID’16, donde gozó de un lleno absoluto en el Teatro Fernán Gómez.