Inaugurado el I Salón de Invierno Medinaceli DeArte

Domingo, 05 Febrero 2023 15:50

La Fundación DEARTE Contemporáneo de Medinaceli ha inaugurado, ante un numeroso público, su I Salón de Invierno Medinaceli DeArte.

Con las miradas de todo el mundo del Arte puestas en este momento del año en España, Medinaceli se posiciona como un referente para el mundo rural con este nuevo espacio para la exposición y compra-venta de obras de Arte puesto en marcha en colaboración con el proyecto Internacional ITACA (International Tour de Arte y Cultura Asociación) dirigido por Gorgonio

Sanjuan.

Obras de medio centenar de artistas podrán observarse, y adquirirse a precios asequibles, en Medinaceli hasta el próximo 28 de febrero, en un I Salón de Invierno Medinaceli DEARTE que pretende "hacer posible que cualquier persona pueda iniciarse en el mundo del coleccionismo", ha señalado en su discurso de inauguración el presidente de DEARTE, Miquel Tugores.

Durante el acto de ayer se han entregado también los premios honoríficos y accésits de esta primera edición.

Los artistas seleccionados por el jurado de expertos han sido, con el primer premio, el Dúo Arte Exhibicionista por sus trabajos de fotografía collage 'Desdén' y 'Las heridas no duelen'; Con el segundo premio ha resultado galardonada Gloria Álvarez por su obra de dibujo collage 'Absurdo'; El tercer premio se lo ha llevado Augusto Banegas con su óleo sobre lienzo titulado

‘Invierno'.

El primer, segundo y tercer accesits han sido concedidos respectivamente a Julita Romera, por su acrílico sobre sábana y acrílico textil 'Horizonte'; a Mirai Kobayashi por 'Sin título', una obra mixta sobre papel y tabla; y a Pedro Pasquín y su obra 'Walkers in the right'.

Abrió las puertas así este sábado una nueva iniciativa de DeArte e ITACA que reúne la obra de artistas plásticos contemporáneos, nacionales e internacionales, ayudando a su promoción y generando un lugar de encuentro entre artistas y amantes del Arte, en este nuevo espacio de compra-venta de Arte Contemporáneo en el mundo rural que se pone en marcha en el Palacio Ducal de Medinaceli.

"Tanto si hubiera galerías como si no, los artistas siempre querrán expresar sus anhelos", ha explicado ayer un Tugores contento de "abrir un mercado en la zona rural para demostrar que el Arte está al alcance de la mano para el común de los mortales".

Y es que una de las pretensiones principales de este Salón Internacional de Invierno Medinaceli DEARTE es, además de descubrir nuevos artistas y seguir dando a conocer a los que empiezan a despuntar y ya se han hecho un hueco en el mercado del arte, "ofrecer a la gente del mundo rural la posibilidad de iniciarse en el mundo del coleccionismo", ha señalado Tugores.

Tras esta primera exposición en Medinaceli, los artistas seleccionados volverán a exhibir su obra en la provincia de Huesca, en el marco de la XX Edición de ARTERIA, feria de Arte Contemporáneo de Monzón que forma parte del circuito de certámenes oficiales del Gobierno de Aragón.

De momento, hasta el 28 de febrero, la Fundación DeArte invita a todo el mundo a visitar este nuevo espacio de difusión, compra y venta de Arte Contemporáneo en el Palacio Ducal de Medinaceli, convertida estos días en el centro mundial del Arte Contemporáneo del mundo rural.

El Salón permanecerá después en el tiempo en la web de la Fundación DeArte (www.dearte.info), con seguimiento en redes sociales, medios de comunicación y otras acciones, entre las que se encuentran diversas exposiciones nacionales e internacionales durante el año 2023.

Los artistas seleccionados cuyas obras pueden verse y adquirirse en este I Salón Internacional de Invierno Medinaceli DEARTE son: Adelaida Murillo, Alberto Perucha, Alberto Lorca, Alonso de Sousa, Arte Exhibicionista, Augusto Benegas, Bárbara Meléndez Martín de Peralta, Blanca Quintas, Carlos García Yagüe, Carlos Vicente Losa Revuelta, Carmen Prado, Dadne Carbonell Fiol, Daniel Garbade, Dave Van Arckel, Elisa Ortega, Emilio Romero Rodriguez, Gema Guerrero Vindel, Gloria Álvarez, Guto Ajayu, Heber Passerhaut, Higuera, Jesús Azogue, Jesús Perea Moreno, José Domínguez Fernández, José Francisco González Chico, José Luis Campos, José Luis García Pascual, José Luis Terraza, Juan Antonio Tinte, Julita Romera, Leonor Berlanga, Leticia Vea, Marcela Lobo, María Oliveira Reis, Marilu Dupot, Mariví Escribano y Enmanuel Dayot, Marmina, Milagros Zúñiga, Mirai Kobayashi, Noëlle Mauri, Novais, Nuria Gónzalez Fernández, Pedro Pasquín, Pedro Sagasta, Verónica Mengod, Victoria Márquez y Xesús Vázquez.