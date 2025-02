El PP de Arcos de Jalón, indignado con Soria ¡Ya! por rechazo enmienda sobre puerto seco

Miércoles, 12 Febrero 2025 15:27

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Arcos de Jalón ha expresado su profunda sorpresa e indignación ante la decisión de Soria ¡Ya! de no aceptar la enmienda presentada por el Partido Popular en el debate de la Proposición No de Ley (PNL) sobre la creación de un puerto seco en nuestra localidad.

Esta enmienda había sido previamente consensuada con el partido Soria ¡Ya! y recogía no solo la importancia del proyecto, sino el trabajo impulsado por los alcaldes de Arcos de Jalón, Medinaceli y Santa María de Huerta, que desde hace tiempo llevan trabajando para que esta infraestructura sea una realidad.

El rechazo inesperado de esta enmienda por parte de Soria ¡Ya! supone una traición a lo acordado, una actitud que, según el Grupo Popular en el Ayuntamiento arcobrigense, solo puede explicarse por su intención de apropiarse de un proyecto que desconocen completamente.

"Desde este Ayuntamiento no podemos aceptar que una formación política que ni siquiera se presentó a las elecciones municipales pretenda ahora abanderar una iniciativa en la que no ha participado en absoluto", ha denunciado.

Un proyecto con trabajo real y compromiso institucional

En este sentido ha recordado que el proyecto del puerto seco de Arcos de Jalón no nace con esta PNL de Soria ¡YA!, sino que es el resultado de un trabajo serio y constante que el Ayuntamiento lleva desarrollando desde antes de las elecciones municipales, con la llegada de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

El alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Ángel Peregrina, ha mantenido encuentros clave en los últimos meses para impulsar esta iniciativa.

El 17 de enero de 2025, en una reunión con el Consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, los alcaldes de Arcos, Medinaceli y Santa María de Huerta expusieron su proyecto y obtuvieron un firme compromiso de apoyo por parte de la Junta. Además, el pasado 5 de febrero, el Ayuntamiento presentó ante ADIF un borrador de proyecto, explorando opciones reales para su viabilidad.

Apropiación del trabajo ajeno y desprecio a los alcaldes

"Soria ¡Ya! no ha participado en ninguna de estas reuniones, ni ha preguntado, ni ha mostrado el más mínimo interés por el trabajo que los alcaldes llevan meses realizando. Sin embargo, ahora pretende apropiarse de la iniciativa y presentarla como propia, como ya denunció esta misma mañana el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, quien ha criticado que desde la ex plataforma “se limitan a abanderar proyectos en los que no han trabajado, quitando mérito a quienes realmente los han impulsado”, ha señalado.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arcos de Jalón ha reiterado esas palabras y ha denunciado esta actitud oportunista.

"No es de recibo que Soria ¡Ya! exija que los alcaldes les informemos de cada paso que damos, como si fuéramos sus súbditos. Nosotros trabajamos día a día, sin remuneración alguna, por el futuro de nuestros municipios, mientras ellos solo parecen interesados en los puestos políticos pagados", ha apuntado.

Pôr último ha destacado que el rechazo de esta enmienda solo intenta retrasar el avance del proyecto del puerto seco y el estudio de viabilidad que debería haberse impulsado de manera inmediata.

"La excusa de Soria ¡Ya! de que no les resulta suficiente porque temen que se prorrogue no se sostiene: este tipo de estudios son pasos necesarios en cualquier gran infraestructura. Si realmente quisieran que el puerto seco fuese una realidad, habrían aceptado la enmienda y contribuido a su impulso", ha señalado.

Además, ha mostrado su comprensión por la sorpresa que el rechazo de Soria ¡YA! a la enmienda ha provocado en el procurador del PP, Pedro Antonio Heras, quien en todo momento ha mantenido una actitud moderada y comedida, evitando ataques y centrándose en reconocer el trabajo de los alcaldes.

El Partido Popular de Arcos de Jalón ha exigido a Soria ¡YA! que deje de boicotear el trabajo de los alcaldes y de utilizar sus proyectos como herramienta de desgaste político.

"No permitiremos que se apropien de una labor en la que no han participado y que traten de imponer su relato sin haberse molestado siquiera en preguntar o en interesarse por los avances reales del proyecto", ha reiterado.