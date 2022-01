El dictamen del Consultivo, al pleno de febrero

Lunes, 17 Enero 2022 17:18

El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, dará cuenta en el pleno de febrero del contenido del dictamen no vinculante del Consejo Consultivo de Castilla y León, sobre la situación de los dos concejales no adscritos, que pueden calificarse, según se contempla en este dictamen, se pueden calificar como un supuesto de transfuguismo.

"La decisión de los concejales de abandonar el grupo municipal por el que fueron elegidos, pasando a la situación de concejales no adscritos, ha de calificarse como un supuesto de transfuguismo", se puede leer en el dictamen.

El PSOE ha pedido al alcalde burgense, Antonio Pardo, que actúe conforme a lo que dice el Consultivo para tener un Ayuntamiento "transparente".

"Luis Cuesta es un tránsfuga y no puede estar en el equipo de Gobierno", ha recalcado el PSOE.

Pardo ha señalado que el dictamen del Consultivo se llevará al pleno de febrero, pero ha subrayado que lo que más le interesa a los vecinos de El Burgo de Osma es que el Ayuntamiento se preocupe de cosas imporantes y no pierda el tiempo en polémicas.

"Hay que seguir trabajando; no podemos perder ni un mínuto en polémicas", ha subrayado.

Pardo, que ha recordado que el Consultivo ha tardado tres meses en emitir el dictamen, ha subrayado que el informe apunta que todo concejal no adscrito es transfuga, con lo que ya lo eran cuando el PSOE gobernó con ellos en los dos primeros años de legislatura.

"Lo analizaremos todo detenidamente, con tiempo y tranquilidad, y sin dejar las ocupaciones que verdaderamente interesa", ha apuntado.

En este sentido ha recalcado que hay un presupuesto aprobado que hay que ejecutar.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, a preguntas de los periodistas, ha señalado que el PSOE ve ahora lo que antes, cuando gobernaba con los dos concejales no adscritos, no veía.

"Cuando a ellos les beneficiaba, y el PSOE le estaba dando un apoyo, porque Luis Cuesta ya es había ido del PP, parece ser que todo estaba bien, y ahora que no les beneficia, parece ser que lo ven desde otro prisma. Es una de las primeras cosas que me llamó la atención. Además me llama la atención es que mientan a algún periódico y digan que se enteraron por la prensa. No señor; no se enteró por la prensa y lo puedo garantizar; se entero el día que fue a recoger el escrito", ha apuntado.

Serrano ha señalado que el dictamen no es vinculante por lo que sí alguien lo quiera hacer vinculante tendrá que tomar otras medidas -recurrir ante la Justicia- y sobre todo les ha deseado mucha suerte este próximo jueves al PSOE cuando vaya a declarar por el tema de las firmas falsas.