El Burgo de Osma actualiza protección ambiental de edificios de su casco histórico

El objeto de la modificación presentada por el Ayuntamiento burgense se ha centrado en las condiciones o determinaciones establecidas en el Catálogo arquitectónico a los inmuebles con protección ambiental, así como la revisión de todas las fichas de los inmuebles con protección ambiental, incluidos en el Conjunto Histórico de El Burgo de Osma, al que se añaden tres inmuebles con escudo o blasones en Osma y exteriores al Conjunto Histórico.

En la regulación también se introducen referencias a la regulación de las instalaciones fotovoltaicas y de telecomunicación en el ámbito del Conjunto Histórico.

Las edificaciones afectadas por la protección ambiental en el conjunto histórico de El Burgo de Osma son actualmente 478 (incluidos los 3 inmuebles exteriores al conjunto) de los que se mantiene su actual grado de protección ambiental a más de la mitad de dichos inmuebles, 283 edificaciones además de todas aquellas que con otro grado de protección, integral o estructural, mantienen su actual protección y no son objeto de cambios en esta modificación del Plan General.

De los 195 inmuebles que cambian su protección ambiental, únicamente cuatro aumentan su protección ambiental, disminuyendo su grado de protección en el resto de inmuebles 191, motivado por la paulatina rehabilitación de inmuebles o su sustitución, o por su desaparición debido a su previa ruina física.

La disminución del grado de protección ambiental más generalizada en esta modificación viene representada por suprimir la protección ambiental C, que es la que menor protección otorga el Catálogo, por resultar suficiente en muchas edificaciones la aplicación de la ordenanza correspondiente del Conjunto Histórico.

Afecta a 110 inmuebles, así como los de protección ambiental grado B para los que se suprime su protección que afecta a 17 inmuebles, y los pasan de grado A-2 a no tener protección que son 3 inmuebles, y que representan conjuntamente el 68 por ciento de los inmuebles que disminuyen su protección ambiental, seguidos en proporción por los inmuebles que pasan de la protección ambiental grado A-1 al grado A-2 que son 36 inmuebles (el 19 %), y los que pasan de grado A-2 al grado B que son 15 inmuebles (el 8 por ciento de los que disminuyen de protección ambiental).