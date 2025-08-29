El Burgo organiza seis cursos de contenido tecnológico para mayores de 60 años
El Ayuntamiento burgense, a través de la Concejalía de Cultura, pone en marcha un nuevo programa dirigido a fomentar la participación activa, el aprendizaje permanente y la convivencia entre las personas mayores de 60 años de nuestro municipio.
En esta edición se han diseñado seis cursos formativos que se desarrollarán a lo largo de los meses de septiembre y octubre, en horario de mañana, en el aula anexa a la biblioteca, dentro del Centro Cultural de San Agustín, con el objetivo de ofrecer a este sector de la población una alternativa enriquecedora de ocio y formación.
El listado de los cursos es el siguiente:
|
|
Fecha S1
|
Fecha S2
|
Fecha S3
|
Horario S Inicio
|
Horario S2
|
Horario S3
|
Itinerario 1. Tu entorno digital: Ciberseguridad: principales amenazas (10h)
|
09/09/2025
|
10/09/2025
|
11/09/2025
|
09:30 - 12:30
|
09:30-12:30
|
09:30 - 13:30
|
Itinerario 2. Trámites en línea y tiempo libre: Fotografía, video y edición con smartphones (10h)
|
16/09/2025
|
17/09/2025
|
19/09/2025
|
09:30 - 12:30
|
09:30-12:30
|
09:30 - 13:30
|
Itinerario 3. Comunicación y redes sociales: Redes sociales para la vida cotidiana (10h)
|
23/09/2025
|
24/09/2025
|
26/09/2025
|
09:30 - 12:30
|
09:30-12:30
|
09:30 - 13:30
|
Itinerario 4. Gestión digital: Dominando el correo electrónico (10h)
|
30/09/2025
|
01/09/2025
|
03/10/2025
|
09:30 - 12:30
|
09:30-12:30
|
09:30 - 13:30
|
Itinerario 4. Gestión digital: Navegación y localización en la era digital (10h)
|
07/10/2025
|
08/10/2025
|
10/10/2025
|
09:30 - 12:30
|
09:30-12:30
|
09:30 - 13:30
|
Itinerario 4. Gestión digital: Reservas online: viajes y eventos (10h)
|
14/10/2025
|
15/10/2025
|
16/10/2025
|
09:30 - 12:30
|
09:30-12:30
|
09:30 - 13:30
Cada curso tendrá un aforo limitado a un máximo de 13 personas, lo que permitirá garantizar una atención personalizada y un mejor aprovechamiento de las actividades.
Desde la Concejalía de Cultura se subraya la importancia de este tipo de iniciativas, que fomentan el envejecimiento activo, la interacción social y el acceso a la cultura en un ambiente cercano y participativo.
Las personas interesadas en participar podrán consultar más información e inscribirse en la zona de registro dentro del Ayuntamiento o en la biblioteca municipal, adjuntando el DNI, dentro del horario habitual de atención al público, hasta completar el número de plazas ofertadas.