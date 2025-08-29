El Burgo organiza seis cursos de contenido tecnológico para mayores de 60 años

Viernes, 29 Agosto 2025 16:31

El Ayuntamiento burgense, a través de la Concejalía de Cultura, pone en marcha un nuevo programa dirigido a fomentar la participación activa, el aprendizaje permanente y la convivencia entre las personas mayores de 60 años de nuestro municipio.

En esta edición se han diseñado seis cursos formativos que se desarrollarán a lo largo de los meses de septiembre y octubre, en horario de mañana, en el aula anexa a la biblioteca, dentro del Centro Cultural de San Agustín, con el objetivo de ofrecer a este sector de la población una alternativa enriquecedora de ocio y formación.

El listado de los cursos es el siguiente:

El Burgo de Osma - Ciudad de Osma Fecha S1 Fecha S2 Fecha S3 Horario S Inicio Horario S2 Horario S3 Itinerario 1. Tu entorno digital: Ciberseguridad: principales amenazas (10h) 09/09/2025 10/09/2025 11/09/2025 09:30 - 12:30 09:30-12:30 09:30 - 13:30 Itinerario 2. Trámites en línea y tiempo libre: Fotografía, video y edición con smartphones (10h) 16/09/2025 17/09/2025 19/09/2025 09:30 - 12:30 09:30-12:30 09:30 - 13:30 Itinerario 3. Comunicación y redes sociales: Redes sociales para la vida cotidiana (10h) 23/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 09:30 - 12:30 09:30-12:30 09:30 - 13:30 Itinerario 4. Gestión digital: Dominando el correo electrónico (10h) 30/09/2025 01/09/2025 03/10/2025 09:30 - 12:30 09:30-12:30 09:30 - 13:30 Itinerario 4. Gestión digital: Navegación y localización en la era digital (10h) 07/10/2025 08/10/2025 10/10/2025 09:30 - 12:30 09:30-12:30 09:30 - 13:30 Itinerario 4. Gestión digital: Reservas online: viajes y eventos (10h) 14/10/2025 15/10/2025 16/10/2025 09:30 - 12:30 09:30-12:30 09:30 - 13:30

Cada curso tendrá un aforo limitado a un máximo de 13 personas, lo que permitirá garantizar una atención personalizada y un mejor aprovechamiento de las actividades.

Desde la Concejalía de Cultura se subraya la importancia de este tipo de iniciativas, que fomentan el envejecimiento activo, la interacción social y el acceso a la cultura en un ambiente cercano y participativo.

Las personas interesadas en participar podrán consultar más información e inscribirse en la zona de registro dentro del Ayuntamiento o en la biblioteca municipal, adjuntando el DNI, dentro del horario habitual de atención al público, hasta completar el número de plazas ofertadas.