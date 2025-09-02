El Burgo de Osma acoge en octubre el II Congreso de Antropología y Misterio

Martes, 02 Septiembre 2025 08:32

El Burgo de Osma volverá el próximo 18 de octubre a convertirse en escenario de misterio y transformación cultural con la celebración del II Congreso de Antropología y Misterio.

El evento, de entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en el Teatro del Centro Cultural de San Agustín y reunirá cinco destacados divulgadores nacionales.

Jesús Callejo: Licenciado en Derecho por la UVA, cofundador del Museo de la España Mágica, colaborador en medios como “Cuarto Milenio”, autor de más de 30 libros sobre enigmas y leyendas y director del popular podcast La Escóbula de la Brújula.

Licenciado en Derecho por la UVA, cofundador del Museo de la España Mágica, colaborador en medios como “Cuarto Milenio”, autor de más de 30 libros sobre enigmas y leyendas y director del popular podcast La Escóbula de la Brújula. Álvaro Anula: Periodista y podcaster, conocido por Enclaves de Leyenda, autor de “Salamanca misteriosa” y “Un Madrid de leyenda”, apasionado investigador del patrimonio legendario español.

Periodista y podcaster, conocido por Enclaves de Leyenda, autor de “Salamanca misteriosa” y “Un Madrid de leyenda”, apasionado investigador del patrimonio legendario español. Alfonso Trinidad: Con 25 años de experiencia en cooperación internacional y medios (TVE, Tele5, RNE, El Mundo), dirige el certamen Magic Internacional y el podcast Falsa Bandera, y es autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y superstición.

Con 25 años de experiencia en cooperación internacional y medios (TVE, Tele5, RNE, El Mundo), dirige el certamen Magic Internacional y el podcast Falsa Bandera, y es autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y superstición. Javier Nicolás: Doctor en Historia Contemporánea (UAM), con experiencia en turismo, museología, periodismo y literatura; conferenciante multilingüe con presencia internacional.

Doctor en Historia Contemporánea (UAM), con experiencia en turismo, museología, periodismo y literatura; conferenciante multilingüe con presencia internacional. Raúl Ferrero: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, autor de varias obras sobre magia y lo oculto, colaborador habitual en medios y organizador de congresos relacionados con el misterio.

La localidad burgense volverá a convertirse en escenario de misterio y transformación cultural con un programa que incluye cinco conferencias: y concluirá con una mesa redonda con todos los ponentes al final de la jornada.

Álvaro Anula presentará “Criaturas mágicas y legendarias de Soria”, sobre el folclore y los seres fantásticos de la provincia.

presentará sobre el folclore y los seres fantásticos de la provincia. Alfonso Trinidad abordará en “Encuentros cercanos ¿con la realidad?” testimonios que desafían la lógica.

abordará en testimonios que desafían la lógica. Javier Nicolás explorará en “La alquimia: mitología, simbología y arte” el legado cultural y simbólico de la alquimia.

explorará en el legado cultural y simbólico de la alquimia. Jesús Callejo ofrecerá “El gran teatrillo histórico: farsas y bulos que hicieron época” , una mirada crítica a las falsedades históricas.

ofrecerá , una mirada crítica a las falsedades históricas. Raúl Ferrero cerrará con “Brujería y hechicería, el legado de una sabiduría ancestral”, reivindicando el conocimiento tradicional de las brujas.

El II Congreso de Antropología y Misterio en El Burgo de Osma se posiciona como un evento cultural de gran atractivo, combinando rigor histórico, exploración simbólica, narrativas populares y debate contemporáneo.

Se trata según ha subrayado la corporación burgense, en una oportunidad única para adentrarse en los territorios menos explorados de nuestra memoria colectiva.