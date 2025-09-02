Martes, 02 Septiembre 2025
Buscar
Muy nuboso
7.8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Burgo de Osma

Provincia | Burgo de Osma

El Burgo de Osma acoge en octubre el II Congreso de Antropología y Misterio

El Burgo de Osma volverá el próximo 18 de octubre a convertirse en escenario de misterio y transformación cultural con la celebración del II Congreso de Antropología y Misterio.

El evento, de entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en el Teatro del Centro Cultural de San Agustín y reunirá cinco destacados divulgadores nacionales.

  • Jesús Callejo: Licenciado en Derecho por la UVA, cofundador del Museo de la España Mágica, colaborador en medios como “Cuarto Milenio”, autor de más de 30 libros sobre enigmas y leyendas y director del popular podcast La Escóbula de la Brújula.
  • Álvaro Anula: Periodista y podcaster, conocido por Enclaves de Leyenda, autor de “Salamanca misteriosa” y “Un Madrid de leyenda”, apasionado investigador del patrimonio legendario español.
  • Alfonso Trinidad: Con 25 años de experiencia en cooperación internacional y medios (TVE, Tele5, RNE, El Mundo), dirige el certamen Magic Internacional y el podcast Falsa Bandera, y es autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y superstición.
  • Javier Nicolás: Doctor en Historia Contemporánea (UAM), con experiencia en turismo, museología, periodismo y literatura; conferenciante multilingüe con presencia internacional.
  • Raúl Ferrero: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, autor de varias obras sobre magia y lo oculto, colaborador habitual en medios y organizador de congresos relacionados con el misterio.

La localidad burgense volverá a convertirse en escenario de misterio y transformación cultural con un programa que incluye cinco conferencias: y concluirá con una mesa redonda con todos los ponentes al final de la jornada.

  • Álvaro Anula presentará “Criaturas mágicas y legendarias de Soria”, sobre el folclore y los seres fantásticos de la provincia.
  • Alfonso Trinidad abordará en “Encuentros cercanos ¿con la realidad?” testimonios que desafían la lógica.
  • Javier Nicolás explorará en “La alquimia: mitología, simbología y arte” el legado cultural y simbólico de la alquimia.
  • Jesús Callejo ofrecerá “El gran teatrillo histórico: farsas y bulos que hicieron época”, una mirada crítica a las falsedades históricas.
  • Raúl Ferrero cerrará con “Brujería y hechicería, el legado de una sabiduría ancestral”, reivindicando el conocimiento tradicional de las brujas.

El II Congreso de Antropología y Misterio en El Burgo de Osma se posiciona como un evento cultural de gran atractivo, combinando rigor histórico, exploración simbólica, narrativas populares y debate contemporáneo.

Se trata según ha subrayado la corporación burgense, en una oportunidad única para adentrarse en los territorios menos explorados de nuestra memoria colectiva.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Burgo de Osma

Id propio: 92503

Id del padre: 89

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia