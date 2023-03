Las Cortes rechazan solución para cruce peligroso en Berlanga

Miércoles, 15 Marzo 2023 12:42

La Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León ha rechazado la proposición no de ley (PNL) de Soria ¡YA! en la que instaba a la Junta a construir un paso a distinto nivel que eliminara el peligroso cruce de las carreteras autonómicas CL-116 y SO-100 en Berlanga de Duero.

PP y Vox han votado en contra de esta PNL, que sí ha contado con el apoyo del Grupo Socialista y del representante del Grupo Mixto (Por Ávila).

Para Soria ¡YA! las razones esgrimidas por los dos grupos para no apoyar su iniciativa son excusas para no asumir su responsabilidad con esta vía y los ciudadanos que la sufren cada día.

“Los datos de accidentes lo demuestran: las medidas llevadas a cabo en esta intersección son insuficientes, hace falta eliminar este cruce con un paso a distinto nivel. Poner más señales y pintar más la calzada va a ser inútil y no va a impedir que se sigan produciendo accidentes”, han denunciado desde Soria ¡YA! en nota de prensa.

Ante la referencia del portavoz del Grupo Popular de que "los recursos son limitados", Juan Antonio Palomar le ha contestado que “ya sabemos que los recursos de la Junta para Soria son limitados desde hace 40 años”.

Soria ¡YA! ha lamentado que esta proposición no de ley, en la que se pedía una infraestructura que no supone una inversión elevada ni una obra compleja, no haya contado con un apoyo mayoritario que habría redundado en la seguridad de los ciudadanos que viajan por estas carreteras.

“Si PP y Vox quieren demostrar su compromiso con Soria, ahora lo podrían haber demostrado con algo solicitado por la ciudadanía de esta parte de la provincia de Soria. Van a tener que explicar a los vecinos de la zona los motivos por los que no permiten eliminar un cruce que se lleva vidas por delante casi todos los años”, ha señalado Palomar.

Soria ¡YA! ha llevado a las Cortes de Castilla y León una petición de los vecinos de la zona, demandada desde hace años debido a la peligrosidad y elevada siniestralidad del cruce entre las carreteras autonómicas CL-116 y SO-100 en el municipio de Berlanga de Duero

. “Escuchamos a las personas que conocen y viven en primera persona problemas como este, y vamos a seguir llevando sus demandas y preocupaciones a las instituciones, aunque no salgan adelante. Escuchar y comprometerse, algo que la Junta de Castilla y León lleva años sin hacer en Soria”, ha apuntado.