Susana Alcalde gana el II Certamen de Microrrelatos

Viernes, 23 Abril 2021 21:27

El II Certamen de microrrelatos de Almazán ya tiene ganadores en su edición 2021, tras fallar los premios el jurado formado por personas relacionadas con el mundo de las letras. Se han presentado 47 obras al certamen.

Enlace del video con las lecturas de las obras premiadas: https://www.youtube.com/watch?v=DmLDcV2Wg6w

La teniente de alcalde Teresa Ágreda ha valorado este viernes la buena acogida que tuvo el certamen el pasado año, y el importante número de obras que también se han recibido en este año desde diferentes provincias de la geografía española.

Durante los últimos años los microrrelatos han ganado bastante popularidad en el mundo de la literatura, relatos cortos, condensados y ágiles, fáciles para el lector y en ocasiones con un giro inesperado

La adnamantina Susana Alcalde ha resultado ganadora del primer premio certamen, con un relato titulado “Resiliencia”, dotado con 300 euros; el segundo premio titulado “Amistad inefable” ha recaído en la autora soriana Cristina Rampérez, mientras que el tercer premio, presentado con el pseudónimo Montaner, llegó desde Zaragoza bajo el título de “Vuelos”.

Además, se ha concedido a instancia de los miembros del jurado, un accésit para la obra realizada por varios residentes de la Residencia Nuestra Señora de Guadalupe, que un año más han vuelto a participar en el Certamen.

Los relatos debían ser originales, tener una extensión máxima de 400 palabras, comenzar con la frase ¿Has buscado fecha para quedar conmigo? e incluir la palabra Almazán, además no deberían haber sido premiados en ningún otro concurso.

En palabras de la ganadora del Certamen Susana Alcalde, “siempre me ha gustado mucho leer, y alguna vez me da ha dado por escribir algún texto corto, pero nunca me había atrevido a presentarlos a ningún concurso. Estoy súper agradecida con el Ayuntamiento; sobre todo por promover todo este tipo de actividades que fomentan la creatividad en todas sus formas, ojalá siga siendo así.

"Mi relato habla sobre el bullying. Para mí un texto corto tiene que tener un mensaje directo y; aunque no sé cómo se sentirán quienes sufren bullying me encantaría pensar que centrarse en la alternativa y en lo positivo de su vida, pueda servir como motor para darle el giro a la situación y buscar ayuda. La mente es realmente poderosa", ha subrayado.