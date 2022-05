La música de los 90 sonará en Almazán

Sábado, 14 Mayo 2022 07:21

La plaza de toros de Almazán acogerá el próximo 20 de mayo el festival Remember 90 y 00s.

Este evento musical contará con artistas que tuvieron éxitos reconocidos y que sonaban a todas horas en las fiestas de esta época.

Marian Dacal & Eva Marti, las voces de los archiconocidos éxitos “Flying Free” y “Fly on the wings of love”; Sensity World, uno de los grandes grupos de la famosa etapa conocida como La Ruta del Bakalao con su gran éxito “Get It Up” y a Sonia Madoc y su exitoso single “Yo quiero bailar” estarán el próximo 20 de mayo en la plaza de toros de Almazán.

También se cuenta con Dr. Bellido, autor de entre otros temas el éxito “La conocí bailando”, el DJ de proyección internacional y con múltiples premios DJ Noy´s, también estará el DJ Soriano Alex Estepa, con una gran experiencia en el ámbito nacional y para finalizar el DJ residente de Molan los 90, Xavi in Session, especializado en música Remember.

Todos ellos actuarán en la plaza de toros de Almazán el próximo viernes 20 de mayo de 2022 a partir de las diez de la noche.

Las entradas se podrán a la venta online a través de la plataforma Wegow: https://www.wegow.com/es-es/conciertos/molan-los-90-almazan-soria?fbclid=IwAR3P6JwTQvoJlZ-Ld5gqirjoMhPO-38RzWHwfkT6grB4-WQP1Yndc1ZhuDM y físicamente en: Bar Tabú (Ólvega), Bar Andaluz (Almazán), Bar Archi (Almazán), Bar La Terraza (Navaleno), Sala Manhatan (Soria), Dj Noys (@dj_noys), a un precio de 10 euros y en la misma taquilla a un precio de 15euros.

Además se facilitará un servicio de autocar para que no haya excusas de no ir por tan solo 17 euros (entrada+ autocar), con los trayectos Soria-Almazán, Ágreda-Ólvega-Almazán y Navaleno-Abejar-Almazán

En el interior del recinto los asistentes dispondrán de un servicio de foodtruck! en el que podrán recuperar fuerzas para continuar con la fiesta.