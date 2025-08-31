La actividad regresa a Casa consistorial de Almazán tras rehabilitación integral gracias al PIREP Local

Domingo, 31 Agosto 2025 11:48

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, han visitado las instalaciones del Ayuntamiento adnamantino, que este mes de agosto han entrado en funcionamiento tras la remodelación integral llevada a cabo gracias al programa PIREP Local del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La rehabilitación, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos Next Generation EU, ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros aportados por el Gobierno de España, que sufragan el 80% del coste total de la actuación.

El proyecto ha tenido como principal objetivo la mejora de la eficiencia energética del edificio en más de un 30%, junto con la incorporación de medidas de sostenibilidad ambiental y habitabilidad. Entre las actuaciones realizadas destacan la mejora de la envolvente general con aislamiento en fachadas y cubierta, la sustitución de la carpintería exterior, la nueva instalación de climatización y ventilación con recuperación de calor, la renovación de la instalación eléctrica y del sistema contra incendios, así como la modernización parcial de la fontanería para reducir el consumo de agua.

Las obras, ejecutadas por la empresa adnamantina Santisa Almazán, han permitido dotar a la casa consistorial de unas instalaciones modernas, sostenibles y seguras, que ya están al servicio de los vecinos de Almazán.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha destacado que “esta actuación es un ejemplo del compromiso del Gobierno de España con la mejora del patrimonio público local, la eficiencia energética y la transición ecológica, al tiempo que se impulsa la actividad económica en el territorio”.

Por su parte, el alcalde Jesús Cedazo ha subrayado la importancia de estas obras para el día a día del municipio: “Contar con un Ayuntamiento renovado, accesible y sostenible era una necesidad, y hoy podemos decir que se ha hecho realidad gracias al apoyo del Gobierno de España”.

El PIREP Local, gestionado directamente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, contaba con un presupuesto de 600 millones de euros dirigido a municipios y diputaciones, con independencia de su población.

Su finalidad es reducir el consumo energético de los edificios públicos, mejorar su accesibilidad y garantizar su sostenibilidad ambiental.