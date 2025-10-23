Cristian Solana aspira a revalidar su corona medieval en Almazán con "El Pan del Montero"

El chef cántabro Cristian Solana, del restaurante El Puntido en Laguardia-Álava, volverá a representar a la villa riojanoalavesa en el XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre en Almazán.

Solana, que ya conquistó el título de Chef Medieval 2023 en Hondarribia (Gipuzkoa), aspira ahora a revalidar su corona, dos años después, en una cita que une historia, creatividad y orgullo local.

Esta será la tercera vez consecutiva que el Solana, felizmente afincado en la bellísima localidad, defienda los colores de Laguardia en este certamen organizado por la Red de Ciudades y Villas Medievales.

En esta edición, competirá con su propuesta titulada 'El Pan del Montero', un pincho que condensa en un solo bocado la esencia del territorio, la memoria de la Edad Media y la pasión por los productos locales.

El pincho es, en palabras del propio chef, “un bocado que viaja al corazón del medievo”.

Se trata de un suso frito que encierra un guiso de carrilleras de cordero al vino blanco con miel, frutas del monte y hierbas aromáticas, glaseado con oximel especiado y coronado con polvo láctico y tierra de romero y tomillo. Inspirado en la figura del montero medieval, ese guardián del bosque que cazaba y recolectaba para las mesas nobles, este pincho rinde homenaje al trabajo de los pequeños productores y ganaderos de la Rioja Alavesa, uniendo territorio, tradición y técnica en una pieza que respira historia y sabor.

Para Solana, participar nuevamente en este concurso, por tópico que parezca, es un “orgullo” y una “responsabilidad”.

“Representar a Laguardia en el Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales es llevar conmigo la historia, la tierra y el producto de un lugar que respira tradición, viña y gastronomía”, ha explicado el cocinero, quien ha estimado, además, que “Laguardia no es solo un pueblo, es una forma de entender el territorio, de trabajar con respeto, de escuchar al productor, al paisaje y a cada ingrediente.

"Este pincho, El Pan del Montero, es mi manera de rendir homenaje a esa identidad, a la Laguardia medieval que aún vive entre sus murallas, pero también a la actual, que mira al futuro sin olvidar sus raíces”, ha recalcado.

El certamen de Almazán reunirá a siete cocineros de España y Portugal, que competirán por el título de Chef Medieval 2025, elaborando sus creaciones con un desafío muy particular, como es el de no utilizar ingredientes posteriores al descubrimiento de América.

Sin tomate, pimiento ni patata, los participantes deben recurrir al ingenio y al conocimiento histórico para reinterpretar los sabores de la Edad Media con técnicas contemporáneas.

Cristian Solana llega a esta nueva cita con la ilusión de volver a situar a Laguardia en lo más alto del panorama gastronómico medieval, después de haber sido reconocido recientemente con el premio al Mejor Pintxo con Productos Certificados por su creación 'Del mar hasta los andares', junto a José Ignacio Gordo, en el prestigioso Concurso de Pintxos de Euskadi.

Con El Pan del Montero, Solana vuelve a poner en valor la autenticidad del territorio y el vínculo entre cocina, historia y paisaje que define su trabajo. Un homenaje al pasado que, como él mismo asegura, “mira al futuro sin olvidar sus raíces”.