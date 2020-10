Malestar en alcalde de Torrubia por nuevo retraso Soria-Calatayud

Miércoles, 21 Octubre 2020 11:27

El alcalde de Torrubia de Soria, Raimundo Martínez, ha mostrado este miércoles su malestar por el nuevo retraso en la concesión de la línea de transporte de viajeros por carretera entre Soria y la estación del AVE en Calatayud, que suma ya ocho años a la espera.



Martínez, que ha comparecido este miércoles en rueda de prensa, ha lamentado el nuevo retraso en la puesta en servicio de la línea d de autobuses entre Soria y la estación del AVE en Calatayud, una demanda que se inició hace más de ocho años y cuyo contrato vuelve a demorarse, tras renunciar el Ministerio de Transportes al mismo, ante las dificultades para cumplir las condiciones económicas, debido a la pandemia.

Además Martínez ha avanzado que remitirá una carta al ministro de Transportes, José Luis Avalos, para demandar una solución a este problema que condena más tiempo sin transporte público a una zona de la provincia despoblada, como el campo de Gómara.

Martínez ha señalado que Soria ¡Ya! desde que se hizo la fotografía con la burra Margarita, en la movilización en Madrid de la España vaciada en marzo de 2019, no ha dado más apoyo a este servicio, por lo que le ha pedido que trabajen con proyectos e ideas y no sólo con quejas, "a las que no veo futuro".

El alcalde de Torrubia de Soria ha criticado también la falta de apoyo de parlamentarios nacionales de la provincia a esta iniciativa.

La Dirección General del Transporte Terrestre informó ayer al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, que ha decidido renunciar a la firma del contrato de concesión del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Valladolid, Soria y Zaragoza.

La mesa de contratación de este proceso administrativo había propuesto el pasado mes de julio la adjudicación del contrato a la agrupación de empresas integrada por Linecar, S.A., Transportes Hernández Palacio, S.A., Empresa Monforte, S.A.U., Castromil, S.A. y Vigo Barcelona, S.A.

La Dirección General del Transporte Terrestre determinará las condiciones de esta línea en una nueva licitación -será la cuarta- convocada tras definir las bases del contrato en términos acordes con la situación que ha provocado la Covid-19.

Martínez consiguió hace cinco años recoger 15.000 firmas para apoyar esta demanda, cuya concesión ha tenido tres licitaciones y tendrá que someterse a una cuarta, tras la renuncia del MITMA al contrato.

El alcalde de Torrubia ha denunciado que la comarca de Gómara se están quedando también sin médicos, a pesar de las promesas de este verano de la Junta.

Gómara tenía siete médicos y se ha quedado con cuatro, y otro se jubilará en unos meses.

En la comarca ya han cerrado las dos gasolineras que existían, lo que refleja, según Martínez, "que estamos totalmente abandonados".