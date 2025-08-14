Información pública sobre autorización de obras de saneamiento y de la nueva EDAR en Deza

Jueves, 14 Agosto 2025 16:04

La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha hecho público, a través del Boletín Oficial del Estado de hoy, el anuncio relativo a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Deza para la autorización de las obras de saneamiento y de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), así como la autorización de vertido y de vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en el término municipal.

El expediente contempla el tratamiento de las aguas residuales de la población de Deza mediante un sistema de depuración que incluye desbaste, tratamiento primario y cuatro humedales de flujo subsuperficial en paralelo.

El volumen anual de vertido previsto asciende a 44.610 m³. La solicitud incorpora también la autorización de los vertidos procedentes de los desbordamientos del sistema de saneamiento y de las obras vinculadas a la nueva instalación de depuración.

De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se abre el correspondiente trámite de información pública, con una duración de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de publicación en el BOE.

dicho plazo, cualquier persona que se considere perjudicada podrá presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La solicitud y la documentación técnica del expediente están disponibles en la página web del organismo de cuenca, en el enlace https://iber.chebro.es/consultas/ipCriterios.aspx.

Asimismo, en la Oficina de asistencia en materia de registros de la Confederación, ubicada en Paseo de Sagasta 26-28 (Zaragoza), se ofrecen los medios necesarios para la consulta digital de los documentos.