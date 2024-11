Mirar al cielo sin miedo

Manuel Álvaro, un vecino de las calles Ahumada y León, de Soria, censura en este carta al director la falta de respuesta del Ayuntamiento de Soria para solucionar las inundaciones que sufren cuando hay tormentas en la ciudad.

No existe riesgo cero cuando la naturaleza actua sin piedad sobre nosotros. Los seres humanos tenemos la capacidad de optimizar los recursos, ser previsores, llevar a cabo proyectos de cara a evitar posibles y futuras catástrofes. El siguiente paso es ejecutar sin dilaciones las obras que se han proyectado. Si los estudios se han realizado en función de que se ha demostrado que, con periodicidad, se producen hechos que causan desgracias personales y daños en las cosas, no tienen excusas posibles nuestros administradores públicos para no llevar a cabo las mencionadas obras.

Con ocasión de los terribles sucesos acaecidos en diferentes localidades de Valencia hemos tenido la oportunidad de acceder a datos, tales como que existían proyectos elaborados por técnicos cualificados a fin de canalizar el "Barranco del Poyo" a la altura de Catarroja y Massanassa. Es evidente la responsabilidad contraida con los ciudadanos de los diversos pueblos afectados, por parte de quienes pudieron evitar estos terribles sucesos y no lo hicieron.

En nuestra querida Soria no tenemos esos gravísimos problemas, es cierto. En mis cuatro anteriores cartas abiertas al alcalde de esta ciudad he tratado de sensibilizar, tanto al Ayuntamiento como a la propia ciudadanía, de que aquí también tenemos inundaciones. Todos los años cuando se producen tormentas se inundan sótanos, garajes, trasteros y ascensores.

Concretamente, en Comunidades de Vecinos de la calles Duque de Ahumada y León.

El Ayuntamiento ha recibido diversos escritos por parte de estas comunidades, acompañados del oportuno informe técnico en el que se detalla las causas de esas inundaciones: Infradimensionado el colector municipal de la zona y defectuosa construcción de las acometidas. Hay que recordar que quien tiene la obligación de realizar las obras para corregir ambas tareas están recogidas en la Ordenanza de Prestación del Servicio de Saneamiento del Ayuntamiento de Soria.

Al no dar respuesta este Consistorio a lo expuesto, las dos comunidades hemos presentado queja al Procurador del Común de Castilla y León, quien las ha admitido a trámite.

Cuando se producen tormentas, tanto en Valencia como en Soria y en todos lo lugares, miramos al cielo con miedo ... algunos más que otros. A este miedo hay que sumar la incertidumbre por ser conscientes de la irresponsabilidad de nuestros admimistradores públicos, por negarse a ejecutar las obras que de llevarse a efecto pueden mitigar muchas desgracias personales y daños en las haciendas.

Firmado: Manuel Álvaro.