El extraño escudo social diferenciado

Sábado, 16 Noviembre 2024 20:36

Mario González critica en este artículo de opinión que se requiera ahora a los trabajadores autónomos, por parte de las mutuas, las ayudas que recibieron durante la pandemia de la Covid 19 por cese de actividad, mientras que a los que no cotizan se les dan ayudas sin reclamar devoluciones.

En Soria estamos viendo estos días como la PPSOE –la misma que te promete una ‘Fiscalidad Diferenciada’ que nunca llega- está movilizando a las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, a sus mutuas, para recuperar la ayuda estrella que se dio a los autónomos durante la pandemia por el coronavirus chino. Ahora, esas mutuas están requiriendo a cientos de autónomos un montón de papeles al objeto de intentar recuperar las prestaciones abonadas en 2021 por el cese de la actividad al amparo del Art. 7 del RD-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. ¡Ojo al dato!

Esas mutuas quieren comparar si los ingresos computables fiscalmente de esa actividad por cuenta propia en el primer semestre de 2021, respecto del segundo semestre de 2019 (sin que se justifique el cambio), cumplieron con dos requisitos: (i) que sufrieran una reducción superior al 50 por ciento respecto del semestre comparado, y (ii) que el neto de los mismos no superara los 7.980 euros. De no ser así, la mutua correspondiente le exigirá a ese autónomo la devolución total del conjunto de esa ayuda, esto es, de la prestación económica propiamente dicha y de la compensación de la cotización por contingencias comunes, como si de un ingreso indebido se tratara, eso sí, sin intereses ni recargos.

Lo que no señalan esas mutuas es qué va a pasar con los impuestos ya pagados por dichas ayudas. Y es que esas ayudas tuvieron un coste fiscal en el IRPF 2022, ora como rendimiento del trabajo ora como rendimiento de actividad económica. Si te las quitan ahora, ese impuesto será también un ingreso indebido para la AEAT, no obstante, nada te dicen sobre este particular porque es un dinero que también se quiere quedar la PPSOE.

Vemos, entonces, como ese escudo social del que se vanagloria siempre la PPSOE –siempre tan imitadora del General y de su Auxilio Social- es, en realidad, un Escudo Social Diferenciado. A unos les ofrece la parte convexa, donde no puedes sujetar nada, particularmente a los que sí tributan y sí cotizan, que tendrán en muchos casos que devolver esas ayudas por lo que para ellos estamos hablando de ayudas reversibles. Seguramente por no haberse encomendado a Santa Rita. A otros, sin embargo, les ofrecen la parte cóncava, donde sí se pueden retener cosas, particularmente a aquellos que no cotizan ni tributan, que obtienen ayudas a fondo perdido que no tendrán que devolver nunca.

Todo eso, para más inri, lo hacen con el dinero de los primeros, de los que sí tributan y sí cotizan. La PPSOE no pone un duro. No es magia, son tus impuestos. El dinero no es de la PPSOE, el dinero es de los contribuyentes. Es ‘Diferenciado’ por cuanto no todos los ciudadanos obtienen el mismo tratamiento y es ‘Extraño’ por cuanto son precisamente aquellos que ponen el dinero los que no pueden gozar de las ayudas a fondo perdido que se facilitan con el mismo. Así las cosas, con este sistemita, los que ponen el dinero no pueden tener nada nunca para que los que no ponen un duro puedan tenerlo todo siempre. Es mucho peor que el timo de la estampita. Y la PPSOE te lo hace a diario.

Un criterio, este de la PPSOE, que va mucho más allá de lo desigual, de lo desproporcionado y de lo discriminatorio, a pesar de que esos tres conceptos están proscritos tanto por la Constitución como por la Ley. Aquí, a pesar de todo, digo, los tres adquieren proporciones bíblicas. Ante un presupuesto de hecho como fue el de la pandemia, que afectó absolutamente a todo el mundo, porque nos encerraron a todos menos a los políticos que siguieron haciendo de su capa un sayo, nada más desigual, nada más desproporcionado y nada más discriminatorio que reclamar esas ayudas con el pretexto de unos requisitos económicos que, en cualquier caso, si fueron al final positivos, tributaron y contribuyeron a la mejor financiación de esas ayudas para todos.

Así las cosas, si eres de los que ni cotizas ni tributas, te recomiendo que sigas votando a la PPSOE. En cambio, si cotizas y tributas, te recomiendo vivamente que no lo hagas. No por lo desigual, lo desproporcionado y lo discriminatorio de sus políticas, que también, sino porque con este extraño escudo social diferenciado que patrocina la PPSOE todos, absolutamente todos, nos vamos a ir a freír monas.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.