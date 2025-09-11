Los cuatro de la caravana

Ángel Coronado recuerda en este artículo de opinión que todo alcalde debe saber que los ciudadanos de su ciudad son conductores que pasean. Y viceversa: peatones que conducen.

Todo el mundo sabe que si al miembro de una familia en funciones de bricolage se le quita el destornillador, el metro y los alicates, deja de ser lo que era para mutar en otra cosa, vaya usted a saber qué.

Todo el mundo sabe que si a una colección se le quita un sello, ta colección entera se resiente, aunque también es cierto que si a un montón de trigo se le quita un grano (un pajarito, una hormiguita), el montón de trigo ni se entera y aquí no ha pasado nada

Pero si a un peatón se le quitan las llaves de su coche, o el garaje, el taller, el aparcamiento (o se le pone una chincheta en el asiento o se le pintan cosas en el retrovisor), el peatón se agarra un cabreo que no se lo salta un gitano por muchas pulgas que tenga.

Todo alcalde debe saber que los ciudadanos de su ciudad son conductores que pasean, o si usted prefiere decirlo así, peatones que conducen, y si al peatón se atenta contra su coche es lo mismo que si se atenta contra sus zapatos, o si usted prefiere decir que si atenta contra sus pies le cabreas tanto como si le pinchas las ruedas del coche, pues dígalo usted como mejor quiera. Pero lo cierto es que nos cabreamos todos. En Soria, últimamente, estamos todos cabreados.

Yo diría que todos menos uno.

Yo diría que uno menos casi todos.

¿Menos casi todos? Explíquese, por favor

Usted perdone por si me olvido de alguno. Tome nota. Creo que son dieciséis, a saber: cuatro monjas de clausura, cuatro manteros sin techo, cuatro presos de largo recorrido y otros cuatro de los que no me acuerdo.

¿Cuatro? ¿Dice Usted que cuatro? Pues la nota la tomará Usted. En aquélla caravana caravanean los cuatro. ¡Los acabo de ver!

Pues yo le digo que no. Se equivoca usted. Blasfeman los cuatro. ¿Está usted sordo?

¡Oiga! ¡Está empezando a cabrearme Usted!

