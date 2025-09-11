Ojito con que demuelas Pajaritos II

Jueves, 11 Septiembre 2025 08:34

El jurista Saturio Hernández incide en el nuevo episodio de la quinta planta del edificio Pajaritos II, con orden de demolición, pero sin que ninguna empresa quiera ejecutar esta obra.

El 26 de mayo de 2025, Fernando García, referenciaba en “Pajaritos II 5ª Planta: no habrá demolición, es política”, que no se iba a tirar la 5ª planta, y el día 9.9.2025 Heraldo de Soria publicaba que “Domus frena el derrumbe de la 5ª Planta de Pajaritos II, Porque no encuentra una encuentra una empresa que lo haga”, y aquí, y ahora, ya se presenta, pero sólo al Ayuntamiento, como en el Cerro, o en el adoquinado salvaje, o el embudo o el impedir poner mesas de bar en vía pública previamente autorizadas, el problema “irresoluble” de qué hacer.

Y los que viven en el sitio y con el beneplácito del Ayuntamiento, y sin licencia primera ocupación, tienen el derecho de decidir sobre la demolición, pues afecta a elementos comunes que ni siquiera pueden superarse porque, hipotéticamente, esté reflejado el consentimiento para tirar la quinta planta, pues si eso estuviera en una clausula de la pertinente escritura, como es una cuestión posterior y como cumplimiento de obligación judicial, tendría, tendrá que tener un acuerdo específico para admitir la demolición.

Pero claro, es que no se encuentra empresa que lo haga y eso que la ejecutora sin titulo de la quinta planta es constructora ¿o ha cambiado el objeto social para la ejecución, no sea que se tenga que “mojar”? , se tiene que demoler por obligación imperativa, por acción de una parte del Ayuntamiento que, claro qué va a decir ahora; pues nada, porque no saben qué ocurre con esta circunstancia y cuáles son o van a ser los efectos.

Y los efectos y si los vecinos que viven allí no dicen nada, queda a la obligación de ejecución por parte del Ayuntamiento.

Heraldo de Soria, 9-4-2025, señalaba que los vecinos de los Pajaritos II están preocupados por la demolición y nadie les ha señalado que eso es de sentencia judicial, en la que no han sido parte, por no haber sido notificados fehacientemente, según parece.

Y se nos dice igualmente que la empresa presentó un proyecto de demolición, habría que saber qué arquitecto lo firma, pero el Ayuntamiento lo rechazó. Ahora ya está aceptado.

Puede ser o pudiera ser el redactor de una modificación puntual del Plan General, aportada, “a mogollón y sin saber para qué”, en recurso, que no ha sido aprobada definitivamente por la Comunidad Autónoma, vamos como la del Cerro de los Moros.

Y se vuelve a repetir que será demolición conforme a sentencia, demolición total de la quinta planta. Y como ocurre si no hay empresa qué.

Y se dice que, si no la ejecuta la empresa, será por ejecución subsidiaria.

Porque todo esto es, todo lo referenciado en Pajaritos II, realmente. un problema de ascensores, servicios de agua, luz, gas, paneles solares.

Si se demuele la quinta planta, se han de modificar las condiciones de las infraestructuras, ya no culminarían en la quinta planta, habrían de terminar en la cuarta, salvo ocurrencia.

Lo mismo que los ascensores, que ya no irían, que ya no deberán ir a la quinta planta, y eso con un tiempo de ejecución, sean días o semanas; mientras tanto los vecinos/as y niños y niñas subiendo a pie y eso no sería admisible para personas con movilidad reducida.

Y ello es un problema de incumbencia y de la responsabilidad de la empresa, del Ayuntamiento y de los organismos de la Comunidad competentes y responsables del control de la no discriminación en la diversidad funcional, y del acceso universal, que no se cumpliría, como en otros muchos supuestos en Soria .

Y los vecinos no dicen nada, o no quieren decir nada, todo muy curioso.

Y por cierto el dedo determinado haciendo política y sin que se resuelva nada y no tome iniciativas por otras preocupaciones.

Eso es con independencia de empresa sí, empresa no, que va a ser que no, pues “ojito” que no demuelas porque es política todo, diría Fernando García.

Fdo.: Saturio Hernández