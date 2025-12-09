Productos sorianos: hacia la potenciación de la venta on line

Saturio Hernández aboga en este artículo de opinión por vender on line diferentes productos agroalimentarios de la provincia en otros puntos de España, siguiendo el ejemplo de los torreznos o la repostería de las monjas clarisas.

Hoy día es una situación cotidiana de la venta on line, y cada día más intensa y habitual, la inclusión de todos y cualquier producto de toda índole y los mismos se integran y, por ello, se podrán vender por vía de pedido on line y de forma numerosa y de modo totalmente expansivo.

Eso debe o debería de hacerse y habrá de extenderse de forma absoluta a los productos de toda naturaleza en Soria y de Soria. Es decir, hay productos, un ejemplo es el de torreznos o la repostería de las Monjas de Santo Domingo o de las Clarisas, que están en los supermercados de toda España, y que, también, se compran y se pueden comprar online desde esos supermercados-hipermercados o centros de especialidad y de distribución.

Las Webs de lo que estamos tratando son variadas y muy configuradas, así “Rincón de Soria” , con envíos gratuitos para pedidos superiores a 120 euros.

Y el “colmadito de la Calle Real” , con envíos desde 50 euros y con pastas artesanas de nata denominadas “Saturios”.

Una potente web es la de “Vinuesaentumesa” , muy pormenorizada y con propuestas individualizadas como “Chuletón de vaca de Vinuesa”, o con videos-youtube muy potentes e ilustrativos, como el video sobre el matadero de Vinuesa, y otros muchos productos.

Y se especifican los productos de cada empresa partícipe en la Web, que son elementos esenciales de venta. Y claro esas especificaciones ayudan no sólo a la venta on line, sino aporta calor añadido a la venta presencial.

Se especifican productos por establecimiento componente de la potenciación de la expansión on line de la Web general; y como es Web general de la zona, debería de suprimirse los productos de cada Entidad-establecimiento que se integran en la Web y establecer una pestaña con referencia a todos los productos; o cualquier otra idea que potencie y haga atractiva la compra.

El 6 de agosto de 2022 publicaba una Tribuna sobre “Chuletas de Vinuesa y deshabitada Soria” y elevando el concepto de positividad, hay que ver, y si es posible, una método para vender más productos y con precio que determine el ganar dinero, siempre un poco más, en cada venta; y no vender a pérdidas; y estos productos de Soria se venden en expositores de muchos establecimientos nacionales, estilo Corte Inglés, Amazon, (que tiene configurada unas muy variadas entradas sobre el torrezno de Soria), o el Rincón de Soria en www.cosasdesoria.es, y otros más, que son Webs muy numerosas y variadas y muy estructuradas, como htps://tienda.embutidosentrepenas.es, y estos productos se mantienen como atractivo de compra en exposición, por ser productivos económicamente, pues, si no fuera así, desaparecerían de la exposición.

Y cierto es que existen buena o muy buenas Webs de empresas privadas, pero todo ello lo que favorece es la unidad, aun con dispersión, de los productos y de sus niveles de venta.

Una precisa coordinación se estima que falta, si no hace la guerra cada uno por su lado, sin los beneficios que una coordinación puede generar de efectividad.

Fdo: Saturio Hernández de Marco