Un presidente de Gobierno corrupto e indigno. ¡Elecciones ya!

Sábado, 21 Febrero 2026 08:20

Amalio de Marichalar urge en este artículo de opinión elecciones generales ante la perversión, corrupción e indignidad que preside el Gobierno. Sevilla gritará este sábado unida en defensa de la decencia y la dignidad de todos los españoles.

Un ex jefe de Eta que ni se arrepiente ni pide perdón, Oscar Lopez acusa a Javier Lamban de que el Psoe haya perdido las elecciones en Aragón, España el unico pais que no acude a la reunión previa de líderes de la UE. La empresa israelí de Pegasus voló de urgencia a España tras detectar el espionaje a Sanchez.

El Gobierno penalizará a los caseros que suban el alquiler, España solo deportó 3400 ilegales en 2025, tras emitir 41300 órdenes de expulsión, las infraestructuras en riesgo evidente, Sanchez, -señalado ya por corrupción- y su mujer, montaron una trama de influencia entre la OMT, Air Europa y Dominicana.

El amigo de Sanchez, Borja Cabezón alto cargo en Ferraz, uso empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos. Habia que compensar a Begoña por el rescate de Air Europa en entrevista a Koldo en OK Diario. El presidente del Gobierno recibió el aviso desde Seguridad Nacional en las riadas de Valencia pero no movilizó ni a la UME ni a la Guardia Civil.

La UCO detiene a un ex alto cargo del Psoe en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Más de 500.000 inmigrantes sin garantías de minima seguridad para España, como dice la Policía, pretende legalizar un gobierno corrupto .

Un tren parado en Ademuz.

Dimite el Jefe de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresion sexual, y el Times lo destaca a nivel internacional.

El fraude electoral aupó a Sanchez a la presidencia y secretaria general del Psoe, y aparecen testimonios incriminatorios entre los autores del fraude : Koldo, su ex mujer y Cerdan.

Un político de República Dominicana señala la corrupción de Pedro Sánchez y revela que ha acudido 59:veces a su pais. Más testigos avalan la entrega de dinero negro al PSOE . Los Policías Nacionales entre lagrimas, contando en el Senado que no les dejaron ir a la Dana por orden del Ministerio del Interior.

Todo lo descrito son hechos ocurridos en los últimos doce o catorce días y da cuenta del estado de descomposición y putrefacción de España con un gobierno que acumula todos estos sucesos perniciosos y corruptos hasta el tuétano sin que su presidente mueva una ceja, y desde la India se despacha displicente como si nada fuera con el.

El grado de lacerante descomposición y de ignominia más rastrera es tal, que es muy difícil de describir con palabras certeras .

Un presidente de Gobierno elevado a la más superlativa insolencia y brutal indecencia jamás vista. Un presidente de Gobierno campeón por aplastante merecimiento de la más abyecta corrupcion y del más perverso maquiavelismo para terminar con una democracia europea. Alguien que es un absoluto anti demócrata y un vividor sin escrúpulos adoctrinado en prostibulos y lupanares como escuela de vida que aplica sin ningún complejo a su responsabilidad diaria o más bien a su absoluta falta de minima responsabilidad y decencia. Un receptor de beneficios del proxenetismo, sin ética alguna. Alguien que está forzando al TJUE públicamente para lograr una sentencia espuria con la amnistía, aquella que le permite gobernar corruptamente con la compra de votos de prófugos y golpistas y también con la compra de votos a terroristas.

Sevilla se va a manifestar este sábado para clamar por su dimisión y gritar unida para la convocatoria de elecciónes generales .

El pueblo español no puede admitir un segundo más a un auténtico corrupto al frente de tan alta magistratura y el pueblo español no puede permitir un segundo más el secuestro de su libertad ni la perversion de la indignidad a la que nos somete a diario un dictador y un traidor.

Fdo. Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda