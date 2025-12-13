¿Se ha preguntado Sr. presidente del Gobierno la abyecta e indigna situación en la que está?

Sábado, 13 Diciembre 2025 09:40

Amalio de Marichalar pide en este artículo de opinión la dimisión irrevocable del presidente del Gobierno y le dirige una serie de preguntas para que sea consciente de la situación límite y perversa en la que se encuentra.

La situación ha llegado a tal grado de putrefacción en España que hay que preguntar al presidente del Gobierno si había imaginado todo lo que le corrompe a diario cuando promovió la moción de censura por corrupción del entonces partido en el Gobierno diciéndole a su presidente entonces que debía dar paso a los españoles ante una situación irrespirable según el.

¿Se ha preguntado si esa situación de entonces tiene mínimamente algo que ver con la de ahora?

¿Se ha preguntado el presidente del Gobierno si las normas de ejemplaridad que impuso nada más comenzar, destituyendo a ministros que no duraron ni veinticuatro horas u otros por algún mal ejemplo de ingeniería fiscal, aunque no probado ningún delito, tiene remotamente algo que ver con lo que le concierne directamente ahora?

¿Se ha preguntado cómo empezó a girar su ejemplo de ejemplaridad al preguntarle por su tesis doctoral y no ser capaz de explicar, cuando en el extranjero se dimite ipso facto por copiar como usted ?

¿Se ha preguntado cómo puede sostener sus promesas de no pactar con golpistas, xenófobos de izquierda y derecha, prófugos y filoterroristas, y hacerlo en su primera legislatura y seguir haciéndolo ahora pues de lo contrario no podría ser presidente de Gobierno?

¿Se ha preguntado cómo puede amparar y hacer la vista gorda de los homenajes a terroristas, en directo ataque y vilipendio de las víctimas del terrorismo y sus familias?

¿Se ha preguntado cómo puede haber tenido la osadía más perversa de secuestrar todos los contrapoderes del Estado, todos, así como comprar con dinero de todos los españoles empresas privadas, y por ejemplo el Tribunal Costitucional tenerlo adscrito a usted para lo que le conviene, acabando por tanto así con la democracia?

¿Se ha preguntado cómo puede haber dicho un día que la ley de amnistía es inconstitucional y no existe en la Constitución y al día siguiente de las elecciones decir que “hay que hacer de la necesidad virtud” y dice que si es constitucional construyendo una ley de amnistía al dictado de los golpistas para lograr su “autoamnistia” a cambio de “corrupcion política” para lograr su sillón ?

¿Se ha preguntado cómo puede seguir sosteniendo a un criminal en Venezuela de acuerdo y complaciente con la labor de Zapatero, su asesor, sin reconocer a estas alturas la victoria de la oposición, ni al presidente González Urrutia, ni el premio Nobel de la Paz de Maria Corina Machado ?

¿Se ha preguntado cómo puede esta semana llamar a la insurrección contra la sentencia condenatoria del Fiscal General del Estado?

¿Se ha preguntado cómo un cargo de enorme confianza suyo,- que usted quería nombrar como número dos del partido sustituyendo al encarcelado-, conviviendo con usted en Moncloa durante tantos años pueda ser un acosador sexual que usted conoce perfectamente y que además usted ha tratado de ocultar las denuncias de las mujeres acosadas ?

¿Se ha preguntado que usted es el paradigma del ataque y acoso sexual a las mujeres y que arrastra a su partido a ser un ejemplo en ello?

¿Se ha preguntado los nuevos señalamientos a su mujer y presuntos cobros millonarios como mullidora del rescate aéreo, y que las detenciones producidas ayer son gravísimas, como la del responsable de la Sepi amigo y protegido de su vicepresidenta o la de la famosa cloaca que le señala a usted como jefe de la misma ?

¿Se ha preguntado usted la absoluta responsabilidad directa que tiene usted en todo ello, señalado como está ya por la prensa mundial y señalado por liderar una corrupcion sin precedentes y un ataque directo al Estado de Derecho en modo golpe de Estado de ultima generación?

¿Se ha preguntado que un presidente de Gobierno no puede actuar en la vida como no actuaria nadie en su familia, o con sus amigos, o en el trabajo, mintiendo como manera de vivir, robando y prostituyendose corruptamente en todo lo que toca?

¿Se ha preguntado usted por qué no da explicaciones, ni pronuncia palabra creíble y que esta semana de escándalos inimaginables en democracia, ha desaparecido y también su vicepresidenta de Hacienda, y que lo más que dice es que no me consta, no me acuerdo, no lo sé, lo conozco fortuitamente, me ha decepcionado etc…? .Hoy mismo más detenciones y registros en organismos públicos. Imposible de soportar, y usted sigue callado. ¿Se da cuenta de que “no cuela” como dirían los muy jóvenes…. se da cuenta que es usted el paradigma de la indecencia y paradigma del más nefasto comportamiento?

¿Se ha preguntado cómo es posible haber acabado con su partido, haber traicionado a todos los suyos y sus votantes, a todos los españoles y haber creado la imagen más sucia y despreciable de España en Europa y en el mundo, y de paso arrastrar al abismo la imagen de Europa, a través de un primer ministro del Club, que no da explicaciones, también en una demostración de repugnancia abyecta por su comportamiento y por el de todos a los que usted ampara ?

¡Dimisión irrevocable!

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda