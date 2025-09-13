La razón de un usurpador de la democracia

Sábado, 13 Septiembre 2025 08:11

Amalio de Marichalar considera en este artículo de opinón que el presidente del Gobierno es un peligro para la seguridad nacional e internacional, al convertirse en un auténtico usurpador de las normas básicas de la democracia para mantenerse en el poder, puesto que incluso se atreve a decir que convocar elecciones es una pérdida de tiempo.

Un ambiente tan podrido como el que propicia el presidente del Gobierno era inimaginable en una democracia europea. Una comparecencia a medios el lunes sin venir a cuento para anunciar nueve medidas contra el genocidio en Gaza, incluyendo amenazantes e inadmisibles acepciones como que no dispone de bombas nucleares y otras medidas para parar lo que el llama genocidio . Tras ello, atentado en Israel con seis muertos y entre ellos un español, y justo después Hamas felicita a Sanchez por “ su importante paso político y moral “.

¿Donde está la demostración de dolor y la bandera a media asta por nuestro compatriota?

¿Acaso es presentable tanta secuencia de hechos creyéndose el presidente del Gobierno el rector moral de lo que está ocurriendo en la zona, cuando incluso los terroristas son capaces de felicitarle, siendo el mismo el ejemplo personificado de la falta absoluta de moral día tras día ? Además, dejando al descubierto a nuestras Fuerzas Armadas y sus necesarios suministros de Israel por sus banales caprichos, suspendiendo compras imprescindibles, ya que si no sus socios comunistas le mueven la silla, y todo a costa de nuestra seguridad nacional. Todo a costa ya también de la seguridad internacional y de querer impedir a Estados Unidos el paso de suministros hacia Israel. El propio presidente del Gobierno promoviendo odio a Israel- calla, luego otorga, con lo que está ocurriendo en la vuelta a España- en una irresponsabilidad abyecta y perversa, y dando oxígeno a los terroristas.

Un presidente de Gobierno que fomenta y aviva el enfrentamiento entre españoles y que se sustenta en votos corruptos y ensangrentados no es nadie para hablar de la situación en Gaza. Es exactamente todo lo contrario de lo que un responsable público debe hacer y como no hay dos sin tres el miércoles de la sesion de control la hace compatible con la comparecencia de su mujer en los juzgados, por nueva imputación, la quinta - malversación-.

Un presidente de Gobierno que no contesta a las preguntas sobre su corrupción, la presidenta del Congreso lo admite y no pestañea sabedor de que su mujer, en ese momento, está de visita al juez … Alguien así, que al comienzo de su mandato presumía de liderar la ejemplaridad contra cualquier caso de corrupción e incluso hace dimitir a algún ministro por ello por casos menores, resulta que ahora se aferra a la silla de manea dictatorial emulando al usurpador Maduro, al que por cierto ampara y protege junto a Zapatero sin reconocer a la oposición ganadora ni al presidente legítimo.

Alguien que se esta ganando a pulso el calificativo de corrupto y dictador y donde le están denunciando en la prensa mundial por tanto escándalo y que ha decidido usurpar el poder y rechazar las normas más importantes de la democracia para no convocar elecciones a las que, además, considera una pérdida de tiempo.

Alguien que ataca visceralmente al poder judicial en la televisión publica y en medios de comunicación extranjeros por voluntad propia se está auto calificando de golpista de ultima generación y alguien que exonera de culpa a su Fiscal General del Estado, procesado, y a sus familiares directos imputados, es que se está convirtiendo en juez jefe de un “súper Tribunal Supremisimo “, y con ello en una figura de extraña neo dictadura de tirano-democracia neocomunista a la carta .

En definitiva alguien sumamente peligroso para una democracia europea que ha perdido el juicio, inspirado de forma permanente en un modo de proceder prostibulario y que con voluntad perversa quiere mantenerse a toda costa, una vez que ha cortocircuitado todos los resortes para que una democracia pueda protegerse y logrando su bloqueo, mientras pretende afianzarse al mando a perpetuidad .

Por supuesto, excluido ya de las grandes decisiones europeas como lo ocurrido con drones rusos en Polonia esta semana o con la guerra en Ucrania.

La situación no puede ser más grave y hemos de reaccionar desde la sociedad civil llenando con urgencia nuestro arsenal moral y democrático, con decidida firmeza, para contrarrestar las perversas y satanicas acciones de un impostor y de un traidor pleno a su partido, a todos los españoles, y a el mismo.

Añado que lo tristemente ocurrido con el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, uniéndome en oración a su familia, así como el sentido pésame al presidente de Estados Unidos, está siendo tratado por muchos medios aquí de forma ignominiosa, en línea con un tratamiento informativo deleznable y cuyo promotor es este Gobierno con sus descalificaciones e insultos nazi-nacionalsocialistas-estalinianos permanentes, creadores de un caldo de cultivo envenenado. Es responsable en grado sumo de una inoculacion de sentimientos satanizados en la sociedad y que deja pequeño a los independentistas con sus ingenierías excluyentes y xenófobas .

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda