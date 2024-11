Lo nuestro es pasar. El peligro de leer... a Machado

Sábado, 09 Noviembre 2024 22:45

Leonor del Río da en este artículo de opinión un buen repaso a los temas más polémicos de la actualidad soriana, a la vez que reclama la necesaria intervención del Ayuntamiento, que parece acostumbrado a esperar que el tiempo resuelva los problemas.

El peligro de leer mal a Machado. Y, Virgen santa, parece que ese es el mal del equipo que gobierna el Ayuntamiento de Soria. He seguido este verano la actualidad soriana y todas las noticias sobre los asuntos municipales con impacto en mis conocidos me han llevado, compungida, a esa conclusión, con o sin acompañamiento musical del gran Serrat. Machado se refiere a la fugacidad de la vida, no al pasotismo de “dejarlo pasar, que el tiempo lo resolverá”.

Resumiré el rosario de las notas que he ido tomando sobre lo más llamativo de lo publicado. Acortaré la letanía vista la ignorancia mariana de las nuevas generaciones.

Mater intemerata. El 8 de julio la prensa daba cuenta de la orden del juzgado de Soria de derribar la ya famosa quinta planta de Pajaritos II o II Pajarracos, y el 29 de septiembre el mismo juzgado daba por buena la permuta de terrenos y edificabilidad que el Alcalde interpretó rápidamente como un aval para la quinta planta; lástima que Mario González le sacó los colores al día siguiente (“Torrente, el leguleyo” en El Mirón). ¿Se ha iniciado u ordenado tan siquiera la inmediata demolición de las obras ilegales? ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo habrán visto los compradores de un ático en la cuarta planta? No que se sepa.

Mater purissima. El 4 de septiembre Ricardo Mínguez nos aclaraba en El Mirón (“El agua y su precio”) unas cuantas claves sobre la desastrosa gestión del agua. O sea que no dan una. Ni la nueva depuradora, ni el alcantarillado de la ciudad, ni el agua potable. Es que no se salva ni una. Pero recuerdo que hace unos meses ya se llamó la atención sobre estos importantes asuntos. Importantes porque repercuten en nuestro medio ambiente y en nuestro bolsillo. ¿Ha corregido algo el Ayuntamiento? ¿Ha aclarado cuáles son sus planes, si es que los tienen? No que se sepa. Miento, lo único que han anunciado es la inminente subida del recibo del agua.

Virgo veneranda. “Machado en el Cerro de los Moros”. Interesante artículo de Regino Páramo publicado en El Mirón el día 20 de julio. Nos informó de un interesante descubrimiento: unos versos inéditos de Antonio Machado escritos en Baeza en los que rememora el camino desde el Duero al Espino pasando por el Cerro de los Moros. La existencia de esos versos debería suponer un importante apoyo para la protección del Cerro como parque público sin urbanización y sin edificios que destruyan ese paisaje. ¿Lo ha estudiado el Ayuntamiento? No que se sepa. Aunque supongo que este asunto habrá llamado la atención de la Fundación que lleva el nombre del poeta y de su presidente. ¿Han abierto la boca o sólo la abren para repetir año tras año la misma procesión? Porque, dicho sea de paso y que la Santa Madre Iglesia me perdone si estoy en el error, tan noble Fundación Antonio Machado, con su presidente a la cabeza, no se ha pronunciado sobre el meollo del conflicto del Cerro de los Moros. Y mira que ha corrido tinta sobre el pobre. ¿O sí lo han hecho? No que se sepa.

Mater inviolata. También sobre el Cerro de los Moros. Varias asociaciones, con ímpetu numantino, han dirigido en los medios una carta abierta al Alcalde el 15 de octubre en la que reclaman una urgente (cuánta inocencia, santos Aquileo y Pancracio) una urgente decisión municipal para cerrar de una vez por todas el bárbaro proyecto de urbanizar ese paraje. Apuntan unas actuaciones para lograrlo sin coste económico para el Ayuntamiento, es decir, para los sorianos. Su contenido es bastante convincente, al menos para el común de los mortales. ¿Ha habido respuesta del invicto Alcalde? No que se sepa.

Virgo Clemens. Y el 27 de septiembre el incansable Ricardo Mínguez (qué tesón, Dios mío) tocaba a rebato en los medios por el robo al alcalde del bulevar de la avenida de Valladolid (“Alcalde, ¿nos han robado un bulevar!”). El Mirón insistía en el disparate de esas obras el 17 de octubre, con una foto que no necesita pie que la explique. Madre del Amor hermoso, ¿qué chapuza es eso de la humanización de una carretera cuando no la transforman en una calle, perdón, una avenida, urbana, con sus pasos de peatones a distancias moderadas, con sus aparcamientos ¡utilizables!, con su arbolado? Porque habría que estar ciego para no ver que lo que se está construyendo es otra carretera, no una calle del siglo XXI. ¿Qué sabio ingeniero ha proyectado tanta humanización? ¿Ha intervenido el Ayuntamiento para que se corrijan semejantes disparates? No que se sepa.

Refugium peccatorum. Sería oportuno que tanto botarate, incluidos Alcalde y concejales responsables (?), formaran un coro en la escalinata del Ayuntamiento para, con letra de Machado y música de Serrat, entonar con fuerza su himno: …PERO LO NUESTRO ES PASAR…

Pero, Virgo prudentissima, me pregunto yo y supongo que se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible tanta dejadez en quienes viven de nuestros impuestos? Y aquí he escuchado tres diferentes opiniones. Por la total incompetencia de nuestros políticos y la falta de experimentados profesionales en la plantilla municipal. Por aquello (Fernando García dixit) de no molestarse (hacerse daño) Ayuntamiento y tan avispados promotores, sean estos particulares especuladores o instituciones superiores de gobierno. O por mor de eso que llaman corrupción. Y usted ¿qué opina?

Fdo: Leonor del Río