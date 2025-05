Las personas como mercancías

Jueves, 22 Mayo 2025 08:14

Juana Largo reflexiona en este artículo de opinión sobre los excesos del mercado capitalista, orientado para que la sociedad produzca y consuma.

El tema es antiguo. Ya lo hacían las clases y castas de los tiempos pretéritos, incluso en el clasicismo se seguía dando, como en otro nivel en los tiempos modernos como ocurre en la contemporaneidad, que incluso se quiere amplificar. Luego creemos que hemos progresado mucho, es decir: nada.

Las transacciones económicas con humanos son un tema siempre de actualidad. Esto sólo lo puede hacer la mente empresarial y la que se aplica a ello. Actualmente sabemos que hasta el matrimonio tan cacareado es una transacción económica, por lo general hombre compra mujer para sus fines lujuriosos, ah, eso sí, en privado y cuando sin embargo lo estamos viendo todo el mundo. La sociedad permite no solo los matrimonios sino también las actividades de marketing con las guerras y con los intereses anticristianos de poder actuar en la vida de una manera tal que usando a un cuerpo humano tengas beneficio económico. Al papa León I, en la alta Edad Media, se le enfrentaron los Atilas de su época. El papa León I solamente tuvo que utilizar la “Palabra” para que la conquista y el destrozo de los emperadores se fuera en otra dirección que la de incendiar y saquear Roma, con la Iglesia.

El papa Benedicto XVI, que ha muerto relativamente hace muy poco tiempo, tuvo la santa estima de escribir un libro sobre el neo-paganismo en el mundo y su gran difusión así como el ser un producto de los tiempos actuales en los cuales (y esto lo digo yo, aunque el anterior papa quisiera decirlo de otro modo) el neo-paganismo produce amor hacia los comercios y mercados y que trata consciente o inconscientemente de establecer el tema de las transacciones económicas con humanos. De todo este mundo viene, en contra y hablándonos de él, Karl Marx en “El Capital”. Aparte de que el marxismo debería fomentarse si es preciso en las escuelas libres, deberíamos tener en consideración el aspecto de que en la Modernidad las palabras y escritos de Marx son tan ciertos como que la leche es blanca o las torres son hacia arriba.

Lo que también nos concierne es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1989 se fue al garete pero precisamente porque la Alemania Occidental tuvo el fallo de contar con los pareceres y opiniones de sus ciudadanos consumidores para cambiar de modelo político. Luego ese convencimiento en los intereses de empresa de mercado, incluso en las constituciones, se ha expandido mucho más y ahora casi llega a colapsar todo el mundo, volviendo los interesados agitadores y promotores de las ideas de derechas a convertir el mundo en un chiringuito de Míster X o de Monsieur Y o Herr Z.

Tal como nos quiere enseñar el PP de Feijóo en España, el poder libre de los mercaderes con su producción y consumo, con su idea fundamental –si somos coherentes-, sería el conquistar todas las geografías nacionales e internacionales y formar un Globo que amparara al mercado mundial, con sus correspondientes esclavos, es decir, con las transacciones económicas de los cuerpos humanos, incluso hasta más allá de la muerte.

La ley de nuestro mundo es crear mercado para que el empresario y sus colegas, puedan manejar sus productos de tal modo que su beneficio sea algo en comparación con lo que hacen los trabajadores, o sea, que el cuerpo trabajador es dependiente del mercado y de como trate este mercado a las personas. Las personas como mercancía es un viejo concepto sobre todo marxista que el marxismo denigra y que le gustaría denunciar. Actualmente en el panorama más amplio, con sus guerras y sus superpoderes mayestáticos de grandes países, o de un solo país, bueno: dos países, el ruso y el norteamericano, actualmente el esclavismo sigue funcionando, pero no nos quedemos aquí, en el Occidente de la “ética” y de las libertades, se sigue explotando el cuerpo de los trabajadores y de todo lo que se pone a tiro, incluidas las mujeres con el matrimonio comercial. Luego todo fracasa, ese matrimonio de bienes económicos y sociales que permite el comunismo de mujeres, como hacen los capitalistas, fracasa el empleo de un obrero con la inestabilidad de las empresas, fracasan las comunidades indígenas, fracasa la educación de los menores, fracasa, bastante, el gobierno paralelo del pp, fracasan las relaciones sociales que deberían ser intercomunicativas, fracasa la salud mental, cuando, como ocurre en Castilla y León, existe una buena infraestructura de explotación de los pacientes siquiátricos, etc… Fracasa, en definitiva, la gente, que se deja dar por los populares y las derechas… Fracasa el país entero pues parece una charca de ranas el Congreso.

Aunque, antes de acabar, convendría hacer una puntualización (y que conste que me fastidia bastante hablar de este tema y, sin embargo, como me siento implicada, lo vamos a señalar): la supuesta medicina para la salud mental, es en CYL un emporio de la derecha siquiátrica. Si la Derecha Psiquiátrica no ve ningún defecto, es que no ve bien o le interesa mantener el sistema de castas en Castilla y León, porque –y aquí nos callamos- podrían surgir muchas quejas.

Juana Largo