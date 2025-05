Sobre el plan de salud mental

Domingo, 18 Mayo 2025 19:09

Juana Largo reflexiona en este artículo de opinión sobre el nuevo Plan de Acción de Salud mental, con horizonte temporal en el año 2027, que incluye 45 medidas y que persigue que los pacientes sientan una humanizacion en sus tratamientos.

Sobre el plan de salud mental

El 4 de abril de este año el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 cuya aprobación se creía que se iba a dar en febrero, pero que fue tumbado por el PP tras protestar por algunos puntos la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental

. La cuestión era, por parte del Ministerio, hacer una siquiatría en España que favoreciera a los más humildes.

Se quiso hacer a este respecto una psiquiatría y unas instituciones que se centraran sobre todo en la asistencia comunitaria y no en los fármacos, centrándose en los determinantes sociales: “en cómo la mayoría de los problemas de salud mental vienen ocasionados por situaciones tales como el paro, la precariedad, la falta de acceso a la vivienda o las jornadas laborales excesivas, que hacen más mella entre las clases más humildes.”, según informaba"El País" el día 4 de abril del año en curso.

El editorial de Heraldo Diario de Soria con fecha de 10 de mayo de este mismo año exponía a este respecto: “Humanizar la atención en salud mental. Ese es el reto que se marca el nuevo plan de la Junta de Castilla y León, que la Consejería desplegará por todos los hospitales de la Comunidad. Un plan con 45 medidas con el que pretende que los enfermos de salud mental sientan esa humanización.”

Y añade más adelante: “La idea es clara, no se tratan enfermedades, se tratan pacientes, personas que padecen una enfermedad que, ni mucho menos, es la misma en todos los casos y que, por tanto, requiere atención diferenciada. Y eso, cuando se habla de salud mental se hace aún más importante. El objetivo más importante de la estrategia es luchar contra el estigma de la enfermedad mental.” Y nos sigue diciendo este medio de comunicación: “Bienvenido sea este plan que, eso sí, debe fiscalizarse de continuo para que sus objetivos se cumplan y no queden sólo en el papel. Pero no sólo, porque si fuera necesario deberían reforzarse e, incluso, ampliarse estas 45 medidas que tienen como prioridad la humanización de la atención de la salud mental en la Comunidad.”

En consideración a lo que se expone por parte del Ministerio y lo que dice la Junta de Castilla y León, se puede diferenciar que, en principio, se daban dos posiciones contrapuestas: la del Estado y la de la Junta. Y resulta que, con la aprobación del plan, tras las manifestaciones de la Sociedad Española de Psiquiatría, ambas posturas se han conciliado y han dado una firma de valor conjunto al proyecto ministerial. Pero luego sucede que el editorial que hemos señalado de HDS, nos comunica que el plan ha sido un logro de la Junta. Y este punto no está claro por el citado editorial, no obstante, se haya llegado al acuerdo del Ministerio con las Comunidades, entre ellas la de la Junta de CYL.

Además de ello, si es que el Plan merece reforzarse, la Junta está de acuerdo en aceptar ampliaciones del citado texto. Nos da la esperanza de que se puede mejorar.

Ahora bien, lo indicativo es que el plan que anteriormente se utilizaba en la Comunidad estaba falto de algo y ahora está la situación mejor, cuando cabe la pregunta por si es que antes la siquiatría estaba mal o errónea en CYL y ahora no. En todo caso antes se daba en Castilla y León una psiquiatría “tradicional”, cuando la propuesta por parte del Ministerio es psiquiatría “comunitaria”. Algún fallo había pues en nuestra Comunidad Autónoma. Claro que podía ser un despiste de orientación en la práctica con los pacientes.

o cierto es que ahora el Ministerio nos habla de terapia comunitaria, lo cual ha sido la bandera de los movimientos reformistas de la siquiatría en todas las partes del mundo y ahora se propone lo que ya venían diciendo profesionales de la talla de Basaglia en los años setenta del anterior siglo, además de que se le atribuía a Basaglia la calidad del convencimiento en la crítica paradigmática de la importancia de la siquiatría comunitaria que tanto le ha costado asumir a la tradicional.

Y aquí se forma un fragmento roto en la continuidad de la siquiatría a lo largo de la historia, pues ahora se parte de la importancia de la comunidad o medio social o incluso “sociedad” que es lo que promueve de buena manera y con mejor intención el Ministerio, es decir, que los problemas de salud mental se deben tratar en comunidad, lo que en la antigua terminología sería la “sociedad” que es lo que se pone en cuestión. Si los problemas de salud mental son originados por lo social, la conclusión es que la sociedad los ha creado y por tanto han de ser tratados en sociedad, para que esa sociedad cambie. Que es a donde queríamos llegar.

Fdo: Juana Largo