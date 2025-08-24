Biblio CyL Digital supera los 9.700 usuarios con una amplia oferta de aprendizaje y entretenimiento digital

Domingo, 24 Agosto 2025 13:53

La biblioteca de libros electrónicos y recursos digitales sobre competencias digitales de la Junta de Castilla y León, Biblio CyL Digital, ha alcanzado desde que se puso en marcha más de 9.700 usuarios, se han realizado casi 20.000 préstamos y se han impartido más de 120.000 horas de aprendizaje.

Esta plataforma, impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a través del programa CyL Digital, facilita el acceso gratuito a recursos sobre nuevas tecnologías y habilidades digitales, contribuyendo al desarrollo profesional y personal de toda la sociedad castellana y leonesa. Su catálogo incluye desde libros y audiolibros hasta vídeos, podcasts y píldoras formativas en materias tan actuales como la inteligencia artificial, la programación, la ofimática o la productividad, entre otras.

Con el objetivo de que la ciudadanía aproveche estos meses para seguir aprendiendo y disfrutando, Biblio CyL Digital ha lanzado la campaña 'Verano Digital: Aprende y Disfruta', que ofrece una selección especial de lecturas ligeras, audiolibros y recursos prácticos y entretenidos para estudiar o formarse a su ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Así, el pasado mes de julio se celebró una nueva sesión online de formación, bajo el título 'Biblio CyL Digital: comienza el verano mejorando tus habilidades digitales', en la que se presentaron algunos de los títulos más atractivos para estas fechas .

Biblio CyL Digital, proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), está disponible tanto en su versión web, biblio.cyldigital.es , como en su aplicación móvil, para que cada persona pueda acceder de forma sencilla y cómoda a todos los contenidos en la implantación de este tipo de soluciones inteligentes en sus territorios.