La Junta impulsa transformación de centros escolares con proyectos de innovación educativa

Domingo, 24 Agosto 2025 13:55

La Consejería de Educación impulsa la investigación e innovación entre el profesorado de Castilla y León con el objetivo de promover análisis reflexivos orientados a la mejora de la práctica docente.

En este marco, durante el curso 2024-2025 se han desarrollado 14 proyectos de Innovación Educativa (PIE) centrados en la transformación pedagógica, el desarrollo de competencias digitales y el bienestar del alumnado, consolidando a la Comunidad como referente en estos ámbitos.

En concreto, dentro de una línea destinada a mejorar las competencias en tecnología, creatividad y medios digitales, el departamento que dirige Rocío Lucas ha desarrollado los PIEs ‘FILMA’, que promueve la alfabetización audiovisual en las aulas mediante la creación de cortometrajes, vídeos y producciones creativas y en el que han participado 18 centros, 100 docentes y 1.000 alumnos; ‘SINTONIZA’, que apuesta por la radio escolar como herramienta educativa y que ha llegado al mismo número de centros, profesores y estudiantes; ‘LAB IA’, que ha introducido a un millar de alumnos de 18 centros de la Comunidad en el mundo de la Inteligencia Artificial, guiados por 80 docentes; o ‘INCLUBOT’, gracias al que 1.000 escolares de 18 centros de la Comunidad han diseñado y programado soluciones con robots para favorecer la participación de todo el grupo, atendiendo a la diversidad en el aula.

Asimismo, 4.000 alumnos de Primaria de 40 centros de Castilla y León están desarrollando a lo largo de tres años su competencia digital mediante experiencias lúdicas y creativas con tecnologías emergentes como la realidad aumentada o el pensamiento lógico en el PIE ‘DIGICRAFT’, en colaboración con la Fundación Vodafone; por último ‘CANSAT’, donde los estudiantes diseñan, construyen y lanzan satélites del tamaño de una lata de refresco, en un reto científico promovido por la Agencia Espacial Europea que estimula el trabajo STEAM.

Por otro lado, el Proyecto de Innovación Educativa ‘OBSERVA_ACCIÓN’, en el que han participado 1.000 docentes, promueve la formación del profesorado a través de estancias breves en otros centros educativos. Mediante la observación directa de buenas prácticas, los docentes reflexionan, se inspiran y aplican mejoras concretas en sus propios contextos, favoreciendo una cultura de aprendizaje profesional continuo.

Finalmente, a través del Proyecto Lingüístico de centro (PLC) ‘INNOVA’ se ha fomentado el desarrollo de la competencia lingüística en todas las áreas del currículo mediante metodologías activas y estrategias de comprensión lectora, escritura funcional y oralidad académica de 150 docentes; el PIE ‘INTERNACIONALIZA E INNOVA’ ha apoyado la internacionalización de los centros a través de proyectos europeos y hermanamientos escolares, con una participación de 22 centros y 200 docentes; y los ‘ESPACIOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE’ han transformado, gracias a dos centenares de profesores, 22 centros en espacios versátiles, colaborativos y adaptados a las necesidades del alumnado.

Además, el PIE ‘LA ESCUELA RURAL: UNA ESCUELA DE VIDA’, del que han formado parte 18 centros y 200 docentes, ha puesto en valor el potencial pedagógico del entorno rural como espacio de aprendizaje; las ‘RUTAS LITERARIAS’ han unido literatura, territorio y aprendizaje experiencial con la colaboración de 200 docentes de la Comunidad; a través del PIE ‘CREATIVIDAD Y BIENESTAR EMOCIONAL’, 400 docentes de 18 centros han explorado la conexión entre la expresión artística y el bienestar emocional del alumnado; y las ‘ESCUELAS SALUDABLES’ han integrado la educación física, la alimentación equilibrada, la salud mental y el bienestar emocional del alumnado. Están participando 40 centros, 400 docentes y 10.000 alumnos.