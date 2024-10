El origen de la PPSOE

Jueves, 17 Octubre 2024 15:14

Mario González denuncia en este artículo de opinión que buena parte de los males que arrastra la actual democracía española viene de la mano de PP y PSOE, que lejos de ser antagonistas en su forma de hacer, han coincidido en muchos aspectos. Sólo la decisión del voto de los ciudadanos pueden cambiar el rumbo.

El origen de la PPSOE

Los ‘BárbaraLeaks’ de OKDIARIO no solo cuecen, enriquecen. Nos ofrecen en primera persona cómo se ha ido fraguando, poco a poco, esto de ‘la PPSOE’ que no me canso de denunciar porque es el cáncer de España. Un cáncer que, si no lo extirpamos pronto, dejándoles de votar, se va a llevar por delante todo aquello por lo que creíamos luchar convencidos de que avanzábamos en la dirección correcta cuando, más exactamente, ellos nos llevan en la dirección equivocada.

Esos ‘BárbaraLeaks’ ponen de manifiesto el terror del emérito a que la Corona pudiese verse dañada en la pugna por la Moncloa que, entonces, protagonizaban Felipe y Aznar. En aquellos momentos, el bueno de Juancar dice: “… entre nosotros como siempre, pero si no hay un pacto entre… entre Felipe y Aznar, esto va a ser… ¡la Marimorena, vamos! ¡Manda, madre!”. A reglón seguido -interrogado por la corista acerca del porqué de tales afirmaciones- continúa diciendo: “… el uno querrá tirar de la manta, el otro querrá tapar lo que quiera tapar… Y aquí de lo único que hay posibilidad, yo creo, es de un pacto. Es decir: Bueno, mira, yo no me presento a las próximas elecciones y que la gente pare todas estas comisiones contra la corrupción y todo eso, que hagamos una cosa contra la corrupción, hagamos una ley de financiación de partidos, hagamos tal… Pero si no, ¡vamos!, yo no te digo que me llegue a mí, pero casi, casi…”. Más claro el agua.

Asimismo, en otros audios, alude al modus operandi de esa ‘cosa nostra’ de la que hablábamos aquí el otro día apuntando: “entre tú y yo, durante muchos años… han puesto, en vez de a profesionales y tal, han puesto a chorizos”, para concluir con que “lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que son partidarios de ellos y hay muchas cosas que posiblemente callan”.

Aquí tenéis, queridos lectores, negro sobre blanco por mor de esos audios bautizados como ‘BárbaraLeaks’, el comienzo de la PPSOE. El inicio de este inexorable declive que nos empieza a molestar y preocupar. No obstante, una mayoría no sabe salir de este laberinto y cae, una vez tras otra, en la trampa de considerar al partido supuestamente opuesto como parte de la solución cuando, en realidad, es parte del problema. ¡Es la PPSOE, amiguitos! Juancar nos certifica sus conchabeos, asegura que siempre ponen a chorizos al frente de las instituciones y nos habla de esos ‘partidarios’ dispuestos a tapar y a defender lo indefendible de todos esos nefastos gobiernos para España y para los españoles.

¿Qué piensas hacer? ¿No te ha sonado aún la alarma? El tiempo vuela, querido compatriota, y no tardando te será muy difícil hacer valer el único recurso de que dispones: tú voto. Ahí tienes a Venezuela –tan lejos y tan cerca- donde es público y notorio que la oposición ha ganado abrumadoramente las elecciones y, sin embargo, el régimen continúa. Y no pasa nada, y si pasa, se le saluda. El voto allí ya no vale nada, aunque siguen votando. Y lo mismo puede pasar en España si se le tuerce el aparejo a una PPSOE heredera del General que, como el mismo, cuenta con el favor de la Corona, el Ejercito, la Iglesia, los grandes grupos de comunicación y millones de partidarios entre creyentes y paniaguados. Con estos tipos, de nada van a servir la cordura, la razón o la lógica. Tenlo bien presente.

El origen de la PPSOE es, en definitiva, un fango asqueroso y nada trasparente, fruto de un consenso deletéreo y trufado de miedo -al ruido de sables o a lo que se tercie- para conseguir gobernar de forma omnímoda y al margen por completo de la voluntad del Pueblo. Mientras, se encargan de simular todo lo contrario. No obstante, cada vez parece más evidente que la creciente arbitrariedad en todos los órdenes de la vida junto con la mordaza puesta, por si las moscas, sobre jueces y periodistas independientes, no puede traer nada bueno.

En esta línea va también la guerra desatada contra las redes sociales, que son malas en tanto en cuanto no coinciden con el NODO que nos dispensa el Gobierno desde los grandes grupos de comunicación, constituyendo una reedición del aquel ‘matar al mensajero’. Tenemos una dictadura a las puertas y de ti depende cerrarlas negándole el voto a la PPSOE. ¿Serás capaz?

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.