¡¡¡ Bravo !!! ¡¡¡Tenemos carril bici!!!

Lunes, 08 Septiembre 2025 08:13

Fernando García Aparicio ironiza en este artículo de opinión sobre los avances que ha traído a la ciudad la habilitación de un carril-bici, que ha modificado la forma de vivir de muchos de sus ciudadanos.

Después de al menos una veintena de manifestaciones en estos últimos años, a cual de todas más numerosa y que dejan en calderilla por su participación las legendarias de Soria ¡Ya!.

Después de que fuera la comidilla de todos, las tertulias constantes en los medios y preocupación diaria de los ciudadanos, qué incluso paraban las partidas de guiñote y mus, para debatir sobre el problema, por si éramos la única ciudad que se quedaba sin carril bici.

Después de que jubilados y viejecitas, jóvenes, adolescente y niños pararan a nuestro alcalde en el Collado, para que tomara cartas en el asunto y interpelarle, ¿Carlos no te marcharas sin dejarnos hecho el carril bici, verdad?..

Después de todo esto, esta vez sí, esta vez los políticos y él político han, ha respondido con creces a la demanda solicitada y ya tenemos varios kilómetros de carril bici y no serán los últimos. La intensa demanda así lo exige.

Y ahora Soria, ya es una ciudad diferente. El carril ha modificado la forma de vivir.

Se calcula que a diario ya circula un 15 por ciento menos de coches y la fluidez del tráfico avanza día a día sobre todo en horas clave, con su reducción de emisiones ya que los ciudadanos de golpe han sacado las bicicletas como medio de transporte.

Y eso a pesar de que ya no contamos con aquellas bicis de alquiler que el Ayuntamiento puso a nuestra disposición, dilapidando se decía más de 100 mil euros.

L a bicicleta como hemos visto es ya de uso cuotidiano, todos los días y muchas horas, a lo largo de los km de carril, con lo que queda justificado, que se incomode la entrada a un hotel, se supriman plazas de aparcamiento etc.

Y esto no ha hecho más que empezar. El fuerte empieza a partir del calendario escolar, hoy lunes, con la apertura de guarderías, colegios, institutos y universidad.

Solo en las Camaretas, núcleo importante pegado a Soria, falta saber si habrá que suprimir autobuses de traslado de los escolares, ante el uso masivo que se prevé de las bicicletas para desplazarse los estudiantes y que como precaución por ser el primer día se espera la presencia de la policía local especialmente en la rotonda que la separa con Soria.

Algunos padres se han tenido que desplazar a buscar los sillines de niños que se incorporan a las bicicletas pues los existentes se agotaron en unos días y se prevé la apertura de dos nuevas tiendas de bicis y reparaciones con la creación de 4 puestos de trabajo. Jo, si nos hubiéramos dado un poco más de prisa, agosto lo acabamos sin paro.

Mientras circula la leyenda urbana de que es gracias a Europa (menos mal que Europa está o debería para otra cosas), que si ha aportado 25 millones otros de dicen que 50 y el alcalde no aclara como casi siempre la cantidad. No importa, ahí está el carril bici.

Y veremos los próximos meses como una demanda tan intensa ha justificado el carril y que ni calor ni frio, ni lluvia ni nieve va a impedir que el uso de la bicicleta sea cada día más numeroso y cuotidiano.

¡Por fin, tenemos carril bici !

Fdo: Fernando García Aparicio