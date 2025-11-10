Un proyecto que reduce traumas cerebrales en fútbol representa a España en Global eAwards

Lunes, 10 Noviembre 2025 10:38

Proteckthor, una revolucionaria cinta que absorbe hasta el 93% de los impactos en la cabeza durante la práctica del fútbol, representa a España en la final internacional de los Global eAwards 2025, que organiza NTT Data Foundation los próximos 11 y 12 de noviembre en Lima (Perú).

Como ganador de la edición española de los eAwards, Proteckthor ha recibido un premio en metálico de 10.000 euros, acceso a un programa de aceleración personalizado y un pase directo a la final internacional, donde competirá con ocho proyectos tecnológicos de Europa y América Latina por un premio adicional de 100.000$.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Portugal son los países que competirán con Proteckthor en la fase internacional, con propuestas tecnológicas que mejoran nuestra calidad de vida, como una app para fomentar la autonomía de personas ciegas; una plataforma para el diagnóstico de pacientes oncológicos mediante IA; un sistema no invasivo que detecta el VPH en minutos o una tecnología que almacena energía utilizando savia natural de los árboles.

Jugar al fútbol implica recibir numerosos impactos en la cabeza que, a largo plazo, pueden provocar daños cerebrales y contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson o ELA.

Frente a este desafío, Carlos Pelayo, cofundador y director de Proteckthor, ha propuesto una solución tecnológica pionera: una cinta similar a una banda de tenista que se coloca en la frente y reduce drásticamente los efectos de los impactos sin afectar el rendimiento deportivo.

Según un estudio de la Universidad de Glasgow, los futbolistas tienen cinco veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer y tres veces más riesgo de sufrir enfermedades de la neurona motora, además de una mayor propensión al Parkinson.

Ante esta evidencia, Proteckthor se perfila como alternativa real frente a medidas insuficientes, como la simple prohibición del remate de cabeza.

Un caso paradigmático fue el del exfutbolista inglés Jeff Astle, cuya autopsia reveló un grave deterioro cerebral derivado de los impactos repetidos en su carrera profesional.

El pasado fin de semana, el viernes 24 de octubre, el jugador del Sevilla FC, Nemanja Gudelj, hizo historia al ser el primer futbolista de LaLiga en disputar un partido oficial con la cinta de Proteckthor.

En el encuentro, Gudelj anotó un gol, demostrando que la protección y el rendimiento pueden convivir sin límites.