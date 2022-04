Sentencia condenatoria en la pieza Gürtel Boadilla

Sábado, 09 Abril 2022 09:40

La Audiencia Nacional ha condenado a 23 personas en la pieza Gürtel Boadilla, por participar y beneficiarse de una trama corrupta que el grupo de Francisco Correa había establecido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada por el PP. El partido ha sido condenado como partícipe a título lucrativo.

La sentencia señala que el Partido Popular y el 'grupo Correa' actuaron en una "dinámica de beneficio mutuo", que supuso la administración del Ayuntamiento de Boadilla por parte del entramado criminal y la "financiación irregular" del PP a través de "fondos ilícitos".

Se condena todos los acusados que reconocieron los hechos, Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Cesar Tomas Martín Morales, Alfonso Bosch, Alfonso García-Pozuelo, Jose Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Antonio de Miguel Reyes, Ramón Blanco Balín, Felisa Isabel Jordán, Javier Nombela Olmo, Luis de Miguel y Javier del Valle.

El empresario leonés y socio de la Televisión de Castilla y León, José Luis Ulibarri, ha sido condenado a 18 meses de prisión por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama Gürtel.

Ulibarri ha sido condenado por los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública.

Su condena se ha visto reducida de los siete años solicitados por la "atenuante analógica de confesión en juicio".

Concretamente, Ulibarri es condenado como "autor responsable o como inductor o colaborador necesario con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión como muy cualificada y reparación de daño".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a todos los acusados que reconocieron los hechos a quienes se les imponen las penas solicitada por el Ministerio Público, acogiendo la atenuante analógica de confesión en juicio, con el carácter muy cualificado, en reconocimiento no sólo a la utilidad y suficiencia de la información facilitada, sino también en el caso de Francisco C. y Pablo C. debido al cambio de actitud observada en relación a la reparación de la responsabilidad civil por haber cooperado en la repatriación del dinero de sus cuentas en Suiza.

La sentencia parte de la dinámica descrita por la sentencia 20/2018 de 17 de mayo dictada en la pieza 'Gürtel-Época 1' confirmada en su mayor parte por la sentencia del Tribunal Supremo 507/2020 de 14 de octubre sobre la actividad desarrollada por Francisco C. y su grupo de empresas para el enriquecimiento personal y de sus miembros a costa de las administraciones públicas y declara probado que esto se produjo en el municipio de Boadilla del Monte a partir del 2001 y hasta el 2009 cuando era su alcalde Arturo G.P del Partido Popular.

El lucro se obtenía mediante la adjudicación de obras o contrataciones directas a las empresas del Grupo Correa y adjudicaciones de obras a las empresas seleccionadas por Correa a cambio del pago de una comisión con la que iba realizando pagos a los cargos públicos responsables dentro del Ayuntamiento y la EMSV del Boadilla del Monte de la contratación al máximo nivel de los que, una parte se destinaba al pago de facturas para actos, eventos y gastos del partido popular, como se describe en los hechos probados.

El Tribunal obtiene la convicción por parte del Tribunal de la prueba practicada en el juicio oral, pericial, testifical y fundamentalmente de la prueba documental que confirma de un modo sólido y contundente el relato de hechos de las acusaciones que ha sido reconocido por dieciséis de los acusados y que permite establecer un “modus operandi" ya analizado y declarado probado en otras piezas de Gürtel, especial en la Sentencia de 'Gürtel Época 1', respecto de otros municipios y Administraciones públicas en el que, en Boadilla del Monte, participaron todos los acusados condenados en esta sentencia.

Respecto a la atenuante de dilaciones indebidas que se había pedido por alguno de los acusados la Sentencia rechaza su apreciación siguiendo los argumentos de la Sentencia de 'Gürtel Época-1' confirmada por el Tribunal Supremo en la STS 507/2020, en atención a la complejidad de la causa y el esfuerzo necesario para el enjuiciamiento, no existiendo paralizaciones de la misma que justifiquen una atenuación de la pena por ese motivo, al haberse celebrados piezas de la misma causa de forma sucesiva desde el año 2016.

Se acuerda el comiso de todos los beneficios y comisiones obtenidos por los acusados condenados y al pago, en vía de responsabilidad civil, de los perjuicios causados al Ayuntamiento de Boadilla y a la EMSV de Boadilla del Monte.

Se condena al Partido Popular como responsable a título lucrativo en la cantidad de 204.198,64 euros que el Grupo Correa gastó en beneficio del mismo con los fondos ilícitos obtenidos con la actividad delictiva durante las precampañas y campañas municipales de los años 2003 y 2007.