Rebi conecta hospitales de Cuenca y Guadalajara a sus redes de calor

Lunes, 08 Septiembre 2025 13:49

La empresa soriana Rebi (Recursos de la Biomasa) vuelve a demostrar su capacidad para liderar grandes proyectos de transición energética en España. En esta ocasión, ha sido elegida para suministrar energía renovable a los principales hospitales y centros de salud de Cuenca y Guadalajara, en un contrato valorado en más de 11 millones de euros y con una duración de cuatro años.

Aunque el proyecto se desarrolla en Castilla-La Mancha, supone un hito para el tejido empresarial soriano: una compañía nacida en Soria está siendo capaz de exportar su modelo de redes de calor a otras comunidades autónomas, reforzando la imagen de la provincia como pionera en sostenibilidad y economía circular.

“Para nosotros es un orgullo que desde Soria podamos impulsar un cambio energético en ciudades de toda España”, ha resaltado Alberto Gómez, director ejecutivo de Rebi.

“Lo que empezamos como un proyecto local hoy se ha convertido en un modelo de referencia que se aplica en centros sanitarios tan estratégicos como los hospitales de Cuenca y Guadalajara”, ha recalcado.

Soria, cuna de un modelo que ahora se expande

Rebi nació en Soria hace más de una década con la puesta en marcha de la red de calor de la capital soriana, que fue la primera de España en conectar de forma masiva edificios públicos y privados a un sistema de calefacción urbana con biomasa.

Ese modelo innovador no sólo se mantiene, sino que ahora se replica y amplía en otras regiones, consolidando a la empresa soriana como un referente nacional en energías limpias.

El nuevo contrato permitirá evitar la emisión de más de 50.000 toneladas de CO₂ en cuatro años, reforzando la apuesta por la economía circular gracias al uso de biomasa forestal procedente de limpiezas de montes.

Una forma de generar energía renovable que, además de sostenible, impulsa el empleo en el medio rural y previene incendios forestales.

Orgullo soriano y proyección nacional

Este logro refuerza el papel de Soria como referente en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles.

“Estamos demostrando que desde una provincia pequeña se pueden gestar grandes proyectos de alcance nacional, con impacto real en la lucha contra el cambio climático y en la modernización de las ciudades”, ha apuntado Gómez.

Con este contrato en Castilla-La Mancha, Rebi suma un nuevo hito a su trayectoria y vuelve a colocar el nombre de Soria en el mapa de la innovación energética en España y Europa.