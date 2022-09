OCU: la mayor subida de precios en 34 años

Martes, 27 Septiembre 2022 13:53

Los productos que componen la cesta OCU han visto incrementado su precio en un 15,2 por ciento de media desde el último estudio, la mayor subida desde que la organización de consumidores empezó a realizar este estudio hace 34 años.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha actualizado su estudio anual de supermercados, una herramienta que permite a los consumidores ahorrar de media 994 euros al año en la cesta de la compra al priorizar los establecimientos más baratos. Los resultados del estudio se publican en el número de octubre de la revista OCU-Compra Maestra.

Este año, para elaborar su estudio OCU ha visitado 1.180 establecimientos en 65 ciudades y distintos supermercados online, recogiendo y analizando un total de 173.392 precios de una “cesta de la compra” compuesta por 239 productos de diversas categorías que incluyen alimentos frescos (fruta, verdura, carne y pescado) y envasados, así como productos de higiene y droguería, tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas.

Los resultados permiten comparar el nivel de precios de cada establecimiento y elegir el más barato.

Para poder llevar a cabo esta comparación, OCU elabora un índice con los precios recogidos en los diferentes establecimientos, ponderados de acuerdo con el peso de cada uno en el gasto de las familias.

Este índice para permite comparar de forma sencilla y rápida el nivel de precios de un establecimiento en particular, una cadena, una ciudad o una comunidad autónoma.

Los productos que componen la cesta OCU han visto incrementado su precio en un 15,2% de media desde el último estudio, la mayor subida desde que la organización de consumidores empezó a realizar este estudio hace 34 años. OCU destaca además que se trata de una subida generalizada de precios que afecta al 95 por ciento de los 239 productos seleccionados y que certifica la sensación que tienen los consumidores de que todo se encarece.

No todos los productos suben lo mismo.

Destaca el precio del aceite de girasol, que sube el 118%; le siguen las magdalenas y la margarina (75%) y los plátanos, la pasta, el aceite de oliva y la harina con incrementos del 50% o superiores.

La bajada de precios, anecdótica, solo afecta a un pequeño grupo de 12 productos de higiene (champú -5%) y alguna fruta (Aguacate -10%, kiwi -6%).

Esta subida de precios entre estudios ha tenido su continuidad durante los meses del verano. OCU ha llevado a cabo un sondeo con un número reducido de productos, supermercados y ciudades.

Los resultados de este sondeo indican que se mantienen las subidas de precios y que pueden tener continuidad en los próximos meses.

El 64% de los productos suben de precio frente a 36% que baja.

Se mantienen las fuertes subidas en lácteos, carne de pollo, pastas y arroz, la media de las subidas es del 5,4% si se tiene en cuenta que solo abarca cuatro meses. Sí se aprecia un mayor número de bajadas que en el periodo anterior, donde predominan las frutas y verduras debido a la temporada y el aceite de girasol que ha bajado desde los precios récord que alcanzó en primavera. La media de las bajadas es del 7,3% y en conjunto del sondeo los precios suben un 0,9% una cantidad muy significativa para un periodo tan corto.

No todas las cadenas de supermercados encarecen sus precios por igual. Entre las grandes, las que más suben son los establecimientos Dia & Go (17,1%), La plaza de Dia (16,2%), Mercadona (16,1%) y Dia (15,2%). Por el contrario, los que menos lo hacen son Alimerka (8,4%), Carrefour Express (8,5%) y BM Urban (8,8%). No obstante, la subida ha sido generalizada y bastante homogénea.

Ahorro de 994 euros en la cesta de la compra

A pesar del fuerte incremento de los precios, el estudio de OCU demuestra que aún es posible ahorrar en la cesta de la compra.

El ahorro medio nacional alcanza este año los 994 euros priorizando el establecimiento más barato frente al más caro en cada ciudad.

Y eso que el margen se ha reducido un 7,3% como consecuencia de la mayor homogeneidad de precios entre los distintos súper: han subido en mayor proporción los económicos que los caros, acortando así la distancia entre ellos.

No obstante, supone el 17,9% del presupuesto que un hogar medio destina a la cesta de la compra, por lo que la búsqueda de los establecimientos más baratos alivia significativamente la subida de precios.

Las diferencias entre ciudades también son importantes.

El ahorro máximo se consigue de nuevo en Madrid y este año alcanza los 3.529 euros. Un ahorro que también se da comparando los supermercados online, donde alcanza los 2.309 euros.

Por el contrario, la ciudad donde más difícil resulta ahorrar es Cuenca, con 485 euros.

En Castilla y León los ahorros están por debajo de la media, aunque varían bastante según la ciudad: 520 euros en Segovia, 535 euros en Soria, 681 euros en Palencia, 771 euros en Zamora, 774 euros en Ávila, 802 euros en León, 947 euros en Salamanca, 952 euros en Burgos y 957 euros en Valladolid

. Las limitadas posibilidades de ahorro en esta región tienen que ver con la menor diversidad y amplitud de la oferta comercial.

Grandes diferencias de precios entre establecimientos y ciudades

Hay grandes diferencias de precios entre establecimientos.

El más barato de los visitados por OCU es el Hipermercado Alcampo de Coia en Vigo, seguido de otros dos establecimientos de Alcampo en Murcia y en Vigo (Plaza de la estación).

De nuevo un año más, y a pesar del cambio en la propiedad de la cadena, el supermercado más caro de los visitados es el Sánchez Romero ubicado en la Calle Arturo Soria de Madrid.

OCU elabora un índice de cadenas que permite conocer el nivel de precios de los establecimientos cercanos para aquellos consumidores que no viven en las ciudades visitadas. Este año la cadena más barata es Tifer, que opera en Castilla y León, seguida de la andaluza Supermercados Dani y la valenciana Family Cash.

Otra cadena con precios interesantes y con fuerte presencia en la región castellana es Familia, de hecho, es la décima más económica.

A nivel nacional, Alcampo se sitúa otro año más como la cadena más barata. En el lado contrario, Amazon, Novavenda, Ulabox y Sánchez Romero como las cadenas más caras.

Además de las diferencias de precios, el estudio de OCU recoge la disparidad en el coste de la cesta de la compra que existe entre ciudades y comunidades autónomas. Vigo y Ciudad Real son las ciudades más baratas del estudio con un índice 100.

Le siguen Granada, Puertollano, Jerez, Almería y Palencia (un 1% más caras de media).

Burgos y Zamora también están entre las más baratas (apenas un 2% más). Y es que, en general, Castilla y León es una de las regiones más baratas: Valladolid y Ávila solo son un 3% más costosas de media, Soria un 4% y Salamanca, León y Segovia un 5%. Lejos de las ciudades más caras de España, que son Palma de Mallorca (un 9% más cara de media), junto con Barcelona, Gerona, Madrid y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (un 8%).

En cualquier caso y frente a una inflación disparada, OCU pide medidas urgentes para abaratar de forma efectiva la cesta de compra. A falta de una concreción de diferentes propuestas, OCU considera necesaria la bajada temporal del IVA de la alimentación, como la única forma rápida de reducir el gasto en alimentación. Por otra parte, cree conveniente que para las familias vulnerables y numerosas se creen cheques alimentos que permitan aliviar los problemas que están generando los extraordinarios incrementos de precios de la alimentación, como ha puesto en evidencia este estudio.

