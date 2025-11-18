Los consumidores españoles se dejan seducir por descuentos de Black Friday

Martes, 18 Noviembre 2025 15:56

Una encuesta a 2.004 españoles de entre 18 y 74 años sobre sus intenciones de gasto en el Black Friday realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el 78 por ciento se dejará seducir por los descuentos que se apliquen el próximo viernes 28 de noviembre.

Es una cifra similar a la del año pasado, cuando un 76 por ciento declaró su intención de aprovechar el Black Friday.

La encuesta revela además un gasto medio previsto de 219 euros, también superior a los 201 euros apuntados el año pasado (aunque inferior a los 237 euros de 2023). Y superará los 500 euros en un 17 por ciento de quienes piensan gastar algo durante esta campaña de Black Friday.

El sector estrella de este año volverá a ser el de la moda: un 57 por ciento de los compradores tiene previsto adquirir ropa, calzado o complementos, aunque son cinco puntos menos que el año pasado.

Le siguen los dispositivos de electrónica, con un 44 por ciento de compradores, en este caso cuatro puntos más que en 2024; y el pequeño electrodoméstico, que baja cinco puntos hasta el 19 por ciento.

Otros sectores atractivos para los consumidores son el hogar, los muebles y la decoración (13% de compradores), el de material deportivo (12%) y el de los juguetes (12%), adelantando así muchas compras navideñas.

OCU ha advertido en un comunicado que el 42 por ciento de los encuestados muestra un comportamiento compulsivo en sus compras durante el Black Friday, ligeramente superior al registrado en 2024.

En concreto, un 15 por ciento reconoce que el año pasado gastó más de lo que tenía presupuestado, un 20 por ciento adquirió productos que no tenía pensado comprar y también un 20 por ciento adquirió cosas que no necesitaba.

En su encuesta OCU ha preguntado también dónde van a comprar los consumidores.

Solo el 7 por ciento planea comprar principalmente en tienda física en estas fechas.

Por el contrario, el 28 por ciento planea comprar exclusivamente online y otro 31 por ciento priorizará este canal.

Desconfianza

No obstante, los consumidores desconfían de las ofertas del Black Friday.

Un 69 por ciento de los encuestados señala que algunas tiendas suelen aumentar los precios algunas semanas antes del Black Friday para que, al aplicar un descuento, los precios de los productos se mantengan prácticamente iguales.

Un 44 por ciento considera que, aunque hay algunos descuentos durante el Black Friday, la mayoría de los precios son iguales o incluso más caros que en periodos no promocionales.

Aun así, el 65 por ciento de los encuestados cree que merece la pena comprar en Black Friday por los descuentos que se pueden conseguir. De hecho, los encuestados calculan que el año pasado consiguieron ahorrar de media 109 euros en sus compras.

Por último, OCU ha animado a los consumidores que detecten irregularidades en los precios a que lo denuncien en las redes sociales de la organización a través del hashtag #timofertasBF para poder así identificar prácticas ilegales y proceder a su denuncia ante las autoridades de consumo.

Los últimos seguimientos de precios de OCU durante el Black Friday demuestran que el precio con descuento rara vez se compara con el más barato en los últimos 30 días, tal y como exige la normativa.

Una ilegalidad que OCU volverá a analizar y cuantificar este año mediante la recogida de 15.000 precios en productos de electrónica y electrodomésticos.