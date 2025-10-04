Confeccionan con torreznos de Soria el manto de la Virgen del Pilar

Sábado, 04 Octubre 2025 10:17

El bar “El Picadillo”, de Zaragoza, ha confeccionado el manto de la Virgen del Pilar, utilizando torreznos de Soria.

La iniciativa ha partido de Antonio Córdoba, originario de Matalebreras y que durante más de cuatro décadas ha regentado este popular establecimiento de la capital aragonesa.

Para ello ha contado con la colaboración de la empresa olvegueña Sierra del Toranzo y de los actuales propietarios del bar “El Picadillo”.

El manto “de torreznos” se ha confeccionado coincidiendo con el inicio de las fiestas del Pilar, en Zaragoza.

La Virgen del Pilar lleva cada día un manto distinto que es sustituido por el capellán antes del cierre de la Basílica.

Todos los mantos responden a las mismas medidas: tienen forma de trapecio circular de 40 centímetros el arco superior y 140 centímetros el inferior, y una altura de 80 centímetros.

Los mantos pueden ser de cualquier color, pero los cuatro más usados son los correspondientes a los colores litúrgicos; blanco (Solemnidades del Señor, Pascua), morado (Adviento y Cuaresma), rojo (en honor a los mártires) y verdes (tiempo ordinario).

Además, en la Ofrenda de flores que se realiza todos los años el 12 de octubre, dependiendo de si el año es par o impar, la Virgen del Pilar lleva el manto rojo o blanco respectivamente

Matalebreras batió en sus fiestas patronales de agosto el récord de altura de una torre de torreznos, de la mano de los mismos protagonistas.