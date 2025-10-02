Jueves, 02 Octubre 2025
Agroseguro ya supera los 460 abonados este año en indemnizaciones por siniestros

Agroseguro continúa con el pago de indemnizaciones por los siniestros registrados en la actual campaña y abona hoy jueves otros 36 millones de euros a agricultores y ganaderos asegurados. Con este pago, Agroseguro supera los 460 millones abonados por siniestros registrados en 2025.

Este jueves se abonan casi 12 millones a viticultores asegurados en todas las zonas productoras e incorpora ya a zonas de producción tardía, como Álava (2,1 millones).

Con este pago, Agroseguro alcanza los 61 millones abonados en la campaña actual de uva de vino, casi el 90% de la estimación final de daños, que se situará cercana a los 70 millones.

Uva de vino

Comunidad Autónoma

Total abonado a 2 de octubre de 2025

(millones de euros)

Castilla-La Mancha

25,8

La Rioja

12,9

Castilla y León

6,6

Comunidad Valenciana

4,0

Aragón

3,6

País Vasco

2,1

Navarra

1,7

Extremadura

1,3

Otras CC.AA.

2,8

Total

60,8

Frutales

Agroseguro continúa con el pago de siniestros registrados por las producciones frutales.

En total, a lo largo de las últimas semanas ha abonado 115 millones a fruticultores asegurados, principalmente en Murcia (37 millones), Cataluña (32 millones) y Aragón (17 millones). 

Frutales

Comunidad Autónoma

Total abonado a 2 de octubre de 2025

(millones de euros)

Región de Murcia

37,0

Cataluña

32,8

Aragón

17,4

Castilla-La Mancha

8,1

La Rioja

6,2

Extremadura

5,4

Comunidad Valenciana

4,8

Andalucía

3,0

Navarra

1,1

Total

115,8

Frutos secos

Esta semana, además, se inicia el pago de siniestros registrados en la línea de seguro de frutos secos, con 6,9 millones. Corresponden, principalmente, a productores de Castilla-La Mancha (4,1 millones), Región de Murcia y Comunidad Valenciana (cerca de 1 millón cada una).

Girasol (cultivos herbáceos)

El pago de indemnizaciones por los siniestros registrados por el girasol también comienza este jueves, con un primer abono de 2,1 millones a zonas de producción temprana, como Andalucía (1,7 millones), Extremadura o Castilla-La Mancha.

El cultivo de girasol se encuentra incluido dentro de la línea de seguro de cultivos herbáceos (que incluye cereal de invierno, cereal de primavera, oleaginosas y leguminosas).

En total, y durante 2025, Agroseguro ya ha abonado más de 100 millones de euros a productores asegurados en esta línea de seguro.

Clase de página: noticia