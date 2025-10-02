Agroseguro ya supera los 460 abonados este año en indemnizaciones por siniestros

Jueves, 02 Octubre 2025 12:10

Agroseguro continúa con el pago de indemnizaciones por los siniestros registrados en la actual campaña y abona hoy jueves otros 36 millones de euros a agricultores y ganaderos asegurados. Con este pago, Agroseguro supera los 460 millones abonados por siniestros registrados en 2025.

Este jueves se abonan casi 12 millones a viticultores asegurados en todas las zonas productoras e incorpora ya a zonas de producción tardía, como Álava (2,1 millones).

Con este pago, Agroseguro alcanza los 61 millones abonados en la campaña actual de uva de vino, casi el 90% de la estimación final de daños, que se situará cercana a los 70 millones.

Uva de vino Comunidad Autónoma Total abonado a 2 de octubre de 2025 (millones de euros) Castilla-La Mancha 25,8 La Rioja 12,9 Castilla y León 6,6 Comunidad Valenciana 4,0 Aragón 3,6 País Vasco 2,1 Navarra 1,7 Extremadura 1,3 Otras CC.AA. 2,8 Total 60,8

Frutales

Agroseguro continúa con el pago de siniestros registrados por las producciones frutales.

En total, a lo largo de las últimas semanas ha abonado 115 millones a fruticultores asegurados, principalmente en Murcia (37 millones), Cataluña (32 millones) y Aragón (17 millones).

Frutales Comunidad Autónoma Total abonado a 2 de octubre de 2025 (millones de euros) Región de Murcia 37,0 Cataluña 32,8 Aragón 17,4 Castilla-La Mancha 8,1 La Rioja 6,2 Extremadura 5,4 Comunidad Valenciana 4,8 Andalucía 3,0 Navarra 1,1 Total 115,8

Frutos secos

Esta semana, además, se inicia el pago de siniestros registrados en la línea de seguro de frutos secos, con 6,9 millones. Corresponden, principalmente, a productores de Castilla-La Mancha (4,1 millones), Región de Murcia y Comunidad Valenciana (cerca de 1 millón cada una).

Girasol (cultivos herbáceos)

El pago de indemnizaciones por los siniestros registrados por el girasol también comienza este jueves, con un primer abono de 2,1 millones a zonas de producción temprana, como Andalucía (1,7 millones), Extremadura o Castilla-La Mancha.

El cultivo de girasol se encuentra incluido dentro de la línea de seguro de cultivos herbáceos (que incluye cereal de invierno, cereal de primavera, oleaginosas y leguminosas).

En total, y durante 2025, Agroseguro ya ha abonado más de 100 millones de euros a productores asegurados en esta línea de seguro.