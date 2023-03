TRIBUNA / Por lo que dimitir...

Viernes, 10 Marzo 2023 15:48

Amalio de Marichalar repasa en este artículo de opinión los hechos graves de esta semana en los que España está expuesta a ser al hazmereir de Europa, ante las exigencias de transparencia y explicaciones por lo del caso "Tito Berni", reclamando el buen uso de los fondos.

Nunca es suficiente la sorpresa de cada semana y nunca sacia la mayor barbaridad imaginable . En esta, podemos ir sumando dosis de incredulidad pero la realidad es que un escándalo como el de "Tito Berni" ha saltado a Europa y Bruselas va a pedir al Gobierno que aclare si "Tito Berni" desvió fondos de la UE en el caso "Mediador" y el Parlamento europeo pide aclarar la trama de " fondos europeos a cambio de mordidas y fiestas en burdeles".

El jefe de filas del partido del Gobierno en el Congreso a la pregunta de si hay más implicados en lo de "Berni" dice " y a usted que más le da ..."

En el Congreso se ponen impedimentos para entregar pruebas como la tablet habiéndose pedido por la juez desde el 14 de febrero. El Congreso permitió la compra del iPad a "Berni" sin pedirle que lo dejara en el despacho y tampoco el teléfono, sabiendo que le hicieron dimitir.

Se vota en el Congreso poder revisar la ley del solo si es si, previo insultos de una parte del Gobierno contra otra, mientras el presidente del Gobierno no acude al Congreso y además no vota y dejando solas a dos ministras que votan en contra de lo que vota su Gobierno... el mismo al que pertenecen... Sale la votación gracias a la oposición. Insólito.

Al día siguiente manifestación feminista echándose los trastos a la cabeza y gravísimo insulto absolutamente delictivo permitido desde el mismísimo Gobierno contra al jefe de filas de uno de los partidos de la oposición Santiago Abascal.

El Gobierno no pide perdón y tiene que ser el presidente de la Junta de Extremadura, del mismo partido que el Gobierno, y delante del ministro de la Presidencia, quien reconozca y no admita, en solidaridad, tal gravedad del hecho. Por supuesto, el jefe de Gobierno callado.

La Guardia Civil, tras declaraciones de la presidenta de Navarra confirmando que ya van a dejar la responsabilidad de tráfico, tal y como se pacto con los filoterroristas para lograr presupuestos. Además, otras especialidades de la Guardia Civil van a desaparecer del País Vasco, Navarra y Cataluña. Todo en el mismo plan perverso.

Se descubren cerca de 450.000 parados ocultos por el Gobierno

Se agrava la corrupción en el Barcelona y ya hay miembros del Gobierno desde el área del deporte vinculados a ello y desaparecidos sin dar explicaciones.

La Guardia Civil denuncia al Gobierno que se quiera derivar la trama del "Tito Berni", hacia ellos .

La Generalidad intenta controlar el uso del catalán en las pequeñas y medianas empresas para conseguir la exclusión del español en las empresas.

Todo esto son solo algunos de los hechos de esta semana.

Un Gobierno que se ataca y se insulta a sí mismo, y que vota distinto en una ley que está provocando tanta alarma social. Un jefe de Gobierno que presumía de esa ley diciendo que iba a ser ejemplar en el mundo, que a la hora de votar su revisión, - que la quiere solo por comprobar la pérdida de votantes -, no vota, y no aparece en el Congreso mientras asume los insultos disparatados de parte del Gobierno que preside, y mientras Europa observa este disparate.

Un Gobierno que está en candelero internacional por la trama del "Tito Berni", y que incluso piden explicaciones en Europa por las dudas en los destinos de los fondos de esta misma trama, tras denunciar también desde Europa la semana pasada las dudas de transparencia del Gobierno, el desconocimiento del destino finalista de los fondos, y las demandas al Gobierno de por qué rebajar la malversación pues ello fomenta la corrupción.

Un Gobierno que oculta la verdad del escándalo " Berni" y manda al Congreso poner impedimentos de investigación.

Un Gobierno que tras lo que está ocurriendo no cesa a ministras que insultan y que boicotean al mismo Gobierno al que pertenecen y que no votan lo mismo, en el que tampoco dimite, por mínima dignidad, su presidente al estar chantajeado por parte de su Gobierno y no respetar su autoridad, y que antes de tomar medidas drásticas se diga, aún con todo el escándalo mayúsculo, que dicho Gobierno está muy unido y que va a terminar la legislatura.

Si todo ello es así, y lo es, por desgracia, ¿que tipo de broma antidemocratica más burda y también tan peligrosa es esta?

¿Que es lo que está pasando en España que ya ni siquiera las razones más enormes y tan esperpenticas y acumuladas, que por la centésima parte harían caer un Gobierno en Europa, y que aquí parece que es la forma ejemplar de gobernar?

Hay tanto por lo que dimitir y pedir perdón, esta semana, pero también las precedentes, que en realidad este es un Gobierno que ya toda Europa se ha dado cuenta del manifiesto engaño al que nos somete, y de lo necesario que es, que España recupere muy pronto un camino seguro y decente, para afrontar el bien común y las legítimas aspiraciones de todos, tanto para las presentes como para las futuras generaciones.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda