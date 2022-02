TRIBUNA / Otra semana de farsa democrática

Viernes, 04 Febrero 2022 16:24

Amalio de Marichalar relata en este artículo de opinión los hechos de esta semana, que dejan con la boca abierta a cualquier demócrata independientemente de ideologías. El broche del espectáculo del Congreso es de una gravedad muy preocupante por la falta de respeto mínimo a todos los españoles.

Es de no poder dar crédito lo que hemos de padecer en España.

Solo en esta semana. Carmen Calvo pregunta al PP " si va a sentar en la Junta de Castilla y León a Vox y a los fascistas españoles" y "que sabiendo que no tienen principios, acabarán abriéndole el paso a la extrema derecha y al fascismo".

Lunes 31 de Enero, el Gobierno se ha saltado la ley de Transparencia 1.200 veces.

El 1 de febrero secuestro de facto del parlamento catalán. Se aprueba la ley de vivienda en contra del contundente informe del CGPJ.

La fiscalía del Estado se va a hacer cargo de los abusos de la Iglesia católica..

El presidente del Gobierno destaca el aval de Bruselas a la llegada de los fondos europeos al esgrimir la carta de la Sra. von der Leyen. Bruselas aclara que la carta enviada al presidente del Gobierno solo forma parte del procedimiento.

2 de febrero, el PSOE y Podemos se oponen a que el Congreso investigue abusos a menores fuera del ámbito de la Iglesia, pero al mismo tiempo se aprueba la investigación a la Iglesia por abusos sexuales.

El Gobierno veta a los medios no afines con motivo del día de España en la Expo de Dubái.

El Gobierno acuerda la reforma laboral con una mayoría diferente a la que le apoya para poder cumplir con las exigencias de Europa.

La Generalidad sigue sin cumplír la sentencia del 25 por ciento del español en las aulas

La alcaldesa socialista de Alcorcón condenada a cinco años de inhabilitación, pero no va a dimitir. La mujer de Espadas se niega a declarar como " enchufada " en la Faffe. - Fondo Andaluz de Formación y Empleo-.

La educación en Cataluña propugna pertenencia lingüística, catalán lengua vehicular, involucion de la democracia, resistencia a la opresión, búsqueda de la identidad, Cataluña un país, identidad catalana, mirada por la igualdad de género ....

Ana Oramas dice que no llegan las ayudas a la Palma y que no se puede permitir que se vaya la gente de la Palma .

El Gobierno gasta 2.000 millones de más en la actualización de las pensiones al usar un IPC incorrecto.

El País publica documentos secretos de la OTAN y duro golpe a la credibilidad internacional de España, y mientras pagamos la gasolina más cara de Europa.

El Congreso aprueba la reforma del código penal contra los pro vida y Sánchez rebaja las previsiones de crecimiento, mientras la comisión europea califica como verdes la energía nuclear y el gas.

El Gobierno aumenta el gasto en publicidad institucional en los medios : 158 millones frente a los 123 de 2021 y más de 4.000 inmigrantes llegan a Canarias solo en enero

El presidente de la CEOE asegura que sería una trampa que el Gobierno prometiera cambios en la reforma laboral.

El Gobierno saca adelante el decreto de la mascarilla en exteriores .

El día 3. Batet rompe el reglamento en las Cortes y se salva la votación para la aprobación de la reforma laboral .

Todo lo anterior es un cortisimo resumen de esta semana. Damos ayer un espectáculo en el Congreso, un voto erróneo del PP salva la votación, una farsa - ¿ es eso presentable y asumible para una ley de tanta importancia ? -, que va a quedar para los momentos más significados , pero desde el aspecto bochornoso y desde luego como demostración palmarla de una nefasta imagen y ejemplo para Europa justo en un momento crítico para España por nuestra grave situación económica y social, donde están ya abiertamente cuestionados el buen uso de los fondos europeos .

Pero solo haciendo una lectura rápida de lo sucedido en apenas cinco días, se muestra un profundo desgobierno y avalando tal desgobierno quien es muy poco ejemplar, no cree en España y no ejerce ética alguna. Es una triste situación que ha de terminar. Nadie en su sano juicio e independientemente de ideologías, siempre que se sea mínimamente sensato, puede seguir asumiendo este teatro. No hay persona que ya pueda entender nada y la agonía disfrazada de éxito diario es simplemente la sublimación de la mentira y el engaño a todos los españoles.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda