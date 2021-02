TRIBUNA/ Gravísimo desgobierno en España

Viernes, 19 Febrero 2021 12:06

Amalio de Marichalar repasa en este artículo de opinión la actualidad política, marcada por los ataques desde el Gobierno a la libertad de expresión, el fomento de disturbios callejeros desde la vicepresidencia o las declaraciones que aseguran que España no es una democracia, lo que supone de desprestigio internacional.

Hay veces en la vida que uno no da crédito al descrédito permanente y voluntario del Gobierno, traspasando desde hace tiempo cualquier lógica democrática, pero en los últimos días acumulando todo tipo de ataques a la libertad en todos los órdenes, por supuesto a la Constitución y a un estado de derecho, pero añadiendo atributos que ni siquiera son admisibles en países de difícil reconocimiento democrático.

Es inimaginable que un Gobierno democrático a través de su vicepresidente, es decir, el Gobierno, ataque al Estado ante el mundo diciendo que vivimos una anormalidad democrática, dando razón a que haya presos políticos en la democracia española e inmediatamente provocar el insulto y vejaciones exteriores y exponer al conjunto de Europa a esa barbaridad al ser un estado miembro y por tanto poniendo en duda la democracia en Europa.

Todo ello por la declaración reiterada del vicepresidente y el presidente del Gobierno no atajar al segundo tal perversion. Evidentemente el Gobierno de España poniendo así en jaque la democracia española y la europea. ¿Imagina alguien que cualquier democracia europea se auto descalifique como tal y desde el mismísimo Gobierno? Esto es ya una locura mucho más allá de ideologías. Esto es una esquizofrenia perversa y muy maliciosa.

Pero no para ahí la cosa. También se propone despenalizar los delitos de odio, en un momento donde el extremismo comunista bolivariano pretende tener mano libre para actuar sin cortapisas en su estrategia de ataque a La Corona, la judicatura, la libertad de expresión de otros, la religión, las victimas del terrorismo, y al día siguiente estar impulsando y amparando disturbios callejeros desde el partido socio del gobierno y el ministro del Interior y el Presidente del gobierno callar, mientras que cincuenta policías heridos, sin que nadie los ampare están sin que los protejan, así como los comerciantes agredidos y los viandantes sorprendidos por la barbarie .

Imágenes dantescas en Madrid, Barcelona y varias ciudades más, también al día siguiente y el presidente del Gobierno seguir desaparecido.

¿Alguien cree que en Europa un Gobierno democrático permite azuzar desde el Gobierno un polvorín callejero y el presidente del Gobierno no dar la cara, y ser cómplice de todo ello? No hay palabras para calificarlo.

Pero solo en los últimos días nos encontramos que un ex ministro candidato no se hace test para comparecer públicamente en televisión con otros candidatos que si se lo hacen. En las naciones democráticas europeas inaceptable. El Presidente del gobierno estar con un positivo y no guardar cuarentena. Imposible de entender en un gobierno responsable. En Europa inconcebible.

El partido socio imputado y sin contratar profesionales de seguridad en sus actos como es preceptivo y se ha denunciado. Europa alucinada .

Canarias, saturada de inmigrantes y poniendo en grave riesgo la seguridad de los canarios y ni una sola medida de solución. Aviones fantasma viajando a la península y un policía morir ante la irresponsabilidad y el gobierno sin dar explicaciones. En Europa no dan crédito.

Se pregunta por el número de vacunas que ha llegado y opacidad total así como certificación de envíos por proveedores, como Astra Zeneca que no concuerdan con las explicaciones de Sanidad. En Europa no resiste un minuto el responsable.

La hostelería y el turismo sin ayudas tangibles desde el comienzo de la pandemia. Un hecho sin precedentes por desatender lo principal que ha de hacer un gobierno por proteger sectores básicos de la economía y del trabajo. No se lo pueden creer en Europa donde se vuelcan para proteger estos y tantos otros sectores sin duda alguna y prioritariamente.

El Presidente de la Sepi que no es Presidente pero si lo es fantasmagóricamente, se le mantiene el cargo sin ejercerlo pero ejerciéndolo hasta que aclare cuestiones con la justicia. En Europa simplemente no puede plantearse una broma corrupta así.

El responsable de salud diciendo que España tenía que haber reforzado sus medidas contra la pandemia hace dos semanas - pero claro había que esperar a las elecciones catalanes para no interrumpir la estadística del voto priorizando el interés de ganar la elección a la salud de los españoles -, y no pensar ni un momento en hacerlo con indecente ocultamiento, al igual que decir hace un mes que no habría variante contagiosa británica y desde hace dos semanas haber invadido España. En Europa se dimite o se le cesa inmediatamente al responsable o responsables.

Tres ministros del gobierno señalados por un caso oscuro en Andalucía y sin dar ninguna explicación transparente como se haría en un país serio solo por estar al descubierto publícamente y estar ejerciendo en el gobierno. En Europa no se puede estar una hora siendo ministro ante una acusación pública de esta naturaleza.

Ataque a la Princesa de Asturias que es menor de edad además, y nuevo acoso a la constitución, a la monarquia parlamentaria y al Rey que es el Jefe del Estado. Ataque perfectamente perpetrado en la televisión pública y ni una sola medida contundente. El presidente del Gobierno no decir esta boca es mía y por tanto nadar en un espacio muy opaco y cómplice finalmente de este nuevo ataque. ¿ Es imaginable que en una democracia europea un ataque parecido pudiera darse en una televisión pública inglesa, danesa, belga, holandesa o sueca, y el primer ministro de cualquiera de esas naciones no decir nada ? Simplemente no es imaginable y ni siquiera como un mal pensamiento de un guionista de teatro de tercera.

Nuevo ataque del vicepresidente del Gobierno en esta semana a los medios de comunicación, pidiendo controles para la prensa y permitiendo libertad de expresión y opinión según para quien o para que asuntos y esto horas después de defender la libertad de expresión de un delincuente, para utilizar a su jefe de filas en el parlamento y provocar y alentar desde alli graves disturbios callejeros, ya durante tres días. El Presidente del gobierno no decir nada y ser cómplice de todo ello. Inaudito.

¿Podemos siquiera pensar un solo segundo que esto se produjera en una nación democrática europea, donde el vicepresidente del gobierno de una nación europea ataque a los medios de comunicación y quiera amordazarlos mientras jalea la libertad de expresión de un delincuente reincidente desde su cargo gubernamental en ejercicio y el Presidente del gobierno no sólo no cesarle sino callar cómplice de tal perversion democratica ?

Todo esto es parte de lo sucedido en la última semana y todas las semanas igual, olvidándome de otros tantos acontecimientos de no poder creer. ¿Es así como debe ser la democracia y el mínimo respeto a las personas? El respeto a sí mismos de todos estos protagonistas lo han perdido y les da igual pero la sociedad civil exige el respeto a todos los españoles y un cambio radical en el rumbo de auténtico fanatismo e irresponsable acción diaria, anteponiéndose maquiavélicos intereses personales y partidarios, al verdadero interés que es el bien común de los españoles.

Por cierto en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la elección ha de ser entre los jueces y si los partidos no dejan hacerlo que no nos engañen en sus pactos pues no se dan condiciones mínimas para ningún pacto, con los ataques a La Corona, a la libertad de opinión y expresión, a la justicia, y con pactos "contra natura" de un gobierno con filoterroristas, delincuentes sediciosos, y neocomunistas que reclaman que España no es un país democrático, habiéndonos dejado en evidencia ante las democracias occidentales y las gravísimas consecuencias de todo tipo que ello tiene. Así no puede haber pacto alguno que pueda dar crédito a la independencia, en una imposición partidista a la justicia por muy edulcorada que se pretenda. No hay legitimidad alguna, si se actúa de esa manera. Mucha atención. Mejor a años luz, la continuación de la prórroga y la experiencia añadida que están sufriendo los magistrados ante los ataques perversos del gobierno. No se dan en absoluto las mínimas condiciones para una renovación tranquila, por la permanente amenaza, ataque y acoso a la constitución, al estado de derecho y a la democracia por parte del gobierno. Parece mentira pero es así. Europa se ha dado cuenta ya de todo ello, y está muy seriamente preocupada. No es para menos.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda