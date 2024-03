TRIBUNA / Europa contra el ataque del Gobierno al corazón de la democracia

Sábado, 02 Marzo 2024 08:24

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión los hechos políticos insólitos de esta última semana y cómo Europa esta ya muy preocupada por el ataque del Gobierno al corazón de la democracia .

TRIBUNA / Europa contra el ataque del Gobierno al corazón de la democracia

El partido del prófugo apoya una iniciativa para declarar la independencia en Cataluña admitida en el parlamento catalán el pasado martes, sabedor de que no se pueden tramitar iniciativas manifiestamente contrarias a la Constitución, y Vox pide hace tres días al TSJC que paralice con carácter urgente la tramitación en el parlamento.

Bruselas pide a la agencia europea antifraude investigar el “ caso Koldo” por compras pagadas con fondos europeos. La Eurocamara prohibirá las amnistías a malversadores de la Unión Europea, tras desistir los socialistas de poner más frenos.

Los agricultores y ganaderos reclaman no atacar la unidad de España y que tantas normas contrarias al campo dictadas por burócratas, no hagan desaparecer a quienes nos dan de comer todos los días y saben defender la naturaleza desde siglos…

El Tribunal Supremo encausa a Puigdemont por terrorismo, por “su liderazgo absoluto” en Tsunami. El PSOE vota ayer en contra de poner fin a los homenajes de Eta. Ni palabra del presidente del Gobierno sobre los Guardias Civiles asesinados, ni preguntar por los heridos y sus familias, ni condena en la oscura trama del narcotrafico en una actitud vil y deshonrosa.

Pero además de todo esto, resulta que nos desayunamos, como quien dice, hace pocas horas, con un escándalo de corrupción de enorme repercusión y ramificaciones. Quien fuera ministro de Transportes y persona clave en el partido, es descubierto por lo averiguado de su recadero para todo, y se desvelan ramificaciones que sospechosamente acosan a varios ministros, a la propia presidenta del Congreso y a la mujer del mismo Jefe de Gobierno, según las continuas noticias que están saliendo en los últimos cuatro días.

Lógicamente el presidente del Gobierno es conocedor de todo ello e incluso en la sesión de control del miércoles no ha podido desmentirlo.

A esta corrupción ya desmedida y desbocada hay que unir la corrupción más sangrante de los acuerdos con criminales, condenados por terrorismo, prófugos de la justicia, malversadores y golpistas. Acuerdos encabezados voluntariamente por el presidente del Gobierno y dejándose chantajear a conciencia plena por la compra de siete votos a un fugado de la justicia, para ser presidente, y que redacta una ley de amnistía a la carta para todos los malhechores.

Es de tal perversion que parece imposible lo que relato ya que nadie en su sano juicio podría lograr entender siquiera la centésima parte de todo esto.

Pero, por desgracia, es la realidad. Una realidad jamás ocurrida en una democracia europea y que he podido constatar la semana pasada en el Parlamento Europeo, la preocupación enorme y no poder entender absolutamente nada de lo que ocurre en España.

Solo el hecho de descolgarse el partido socialista español de la reprobacion a Puigdemont, en sus probadas vinculaciones con el ataque al estado de derecho por parte de la administración rusa, habiendo votado antes de manera aplastante la reprobacion al rushiangate todo el arco parlamentario, significa la prueba del algodón de la dependencia criminal del presidente del Gobierno con el fugado y del fugado con el presidente del Gobierno. Todo ello ha quedado probado en el plenario del Parlamento Europeo el pasado 8 de Febrero.

Ha llegado la hora de la regeneración de España, previa dimisión irrevocable del presidente del Gobierno. Por el bien de España y por el bien de Europa entera, el conjunto de la sociedad civil se lo vamos a exigir el próximo 9 de Marzo en Cibeles, y ya será la tercera manifestación de la sociedad civil en un año, como hecho sin precedentes. Como hecho sin precedentes, así mismo, y además único en toda Europa, es la manifestación que de manera ininterrumpida se produce desde hace ciento veinte días en Ferraz y donde españoles de a pie, de cualquier idea, se manifiestan sin responder a consigna alguna, sin un papel en el suelo, contra la amnistía, y solo en defensa de la unidad de España, de la igualdad de todos, del Estado de Derecho y de la democracia.

Esto, no tiene parangón en Europa, en clamor unánime, desde la base más sencilla y honesta de la sociedad, en defensa de la democracia. Hecho, que tiene su réplica heroica también de tantos días ininterrumpidos en Burgos y de cincuenta días seguidos en Sevilla. “We the people”…, como la esencia de los valores y pilar trascendental de lo que es la democracia, tiene su máxima expresión en todo ello, como jamás ha ocurrido en España desde la transición y la aprobación de nuestra Constitución, con la obligación por parte de las instituciones europeas de hacer cumplir urgentemente la unánime reclamación, el grito único, sabio y sereno, de tantas manifestaciones ordenadas, defendiendo firmemente que no venza el ataque al corazón de la democracia que encabeza este Gobierno.

Fdo. Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda