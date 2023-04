TRIBUNA / Dignidad para presidir Europa (II)

Sábado, 22 Abril 2023 07:58

Amalio de Marichalar repasa los hechos de esta semana, que demuestran, a su juicio, la locura antidemocrática que se pretende considerar por quien no conoce la vergüenza como acción normal. No se puede presidir Europa con tanta ignominia y tan nefasto ejemplo, a su juicio.

TRIBUNA / Dignidad para presidir Europa (II)

¿Cesó usted a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos?. Esto le han preguntado y re preguntado este miércoles en el Congreso en varias ocasiones al presidente del Gobierno, la oposición e incluso sus socios. No hay respuesta. ¿Cabe en democracia que una pregunta de tal gravedad no se conteste en sede parlamentaria? Imposible.

Martes 18, la Fiscalía Europea investigará el desvío de fondos europeos en el caso Mediador, y desde una fundación del gobierno- Fundacion Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas , presidida por la vicepresidenta del Gobierno-, y vinculada toda esta trama también al “ Tito Berni”, el diputado socialista al que la presidenta del Congreso ha dado facilidades para no poder investigar su despacho en el Congreso… Al día siguiente este miércoles 19 nos desayunamos con que la Fiscalía Europea también busca comisiones en los contratos del caso Mediador.

El domingo 16, anuncia 50000 viviendas, que no existen, en un mitin y el miércoles 19 en el Congreso, suma el anuncio de otras 43000 más, mientras la ministra Belarra confiesa no saberlo, y las ministras e Hacienda y Transportes discuten tensamente por la caótica propuesta en viviendas. Hace dos años ya se habían anunciado miles de viviendas y curiosamente vuelven ahora a la actualidad. Anuncio electoral de engaño y mentira.

El Tribunal Constitucional avala la “ ley Celaa” de educación. Desaparece el español como lengua vehicular, desaparece la libertad de los padres para lo que quieran educar a sus hijos, y de libertad de elección de centro, adoctrinamiento obligatorio impuesto, ideología de género perversa o ataque a la educación catolica, entre otros elementos de la ley. Una ingeniería social maquiavélica.

El jefe de Gobierno dice que “si tiene que pedir perdón, pide perdón” por todo lo que provoca la ley del si es si …. quien la aprobó hace seis meses diciendo que era un ejemplo para el mundo, pero ha provocado mil reducciones de penas a los agresores sexuales y ha sacado a la calle ya a más de cien. Más de seis meses después pretende rectificar después del daño causado y curiosamente de cara a la campaña electoral al comprobar la sangria de votos que está causando. Imposible por tanto comprobar un arrepentimiento, solo interés. No hay palabras.

Ayer se aprueba en el Congreso la reforma de la ley del “ solo si es si”, con el apoyo del PP y el socio de la coalición en contra. El jefe del Gobierno no aparece pues se va a Doñana, y la vicepresidenta segunda tampoco, pero vota en contra. La ministra promotora dice que es su peor día después de votar en contra, otros miembros del Gobierno atacan al propio Gobierno por ello y el presidente del Gobierno no solo no va a votar al Congreso, sino que deja tirada a su ministra, admite los varapalos y ataques de parte de su gobierno, calla y coge el avión para atacar al partido que le ha sacado del hoyo para denunciar en Doñana cuestiones que no son verdad.

O bien estamos locos y todo puede ya parecernos normal, o bien esta semana es de nueva locura antidemocratica en cada hecho que se ha producido.

Presidir el turno europeo así es de una indignidad sin parangón. Que un presidente de un Gobierno no responda a una pregunta muy clara sobre si ha destituido a una ministra por órdenes exteriores y no diga que jamás España haría eso , y por tanto deje una duda enorme sobre una traicion a España que no tiene precedentes, es de tal gravedad, que evidentemente no se puede presidir así un Gobierno y por tanto, menos representar a España ante Europa en el turno que nos corresponde, y por lo mismo, ser la voz de los europeos. Imposible siquiera poder imaginar tal perversa acción.

Presidir Europa habiendo permitido mil rebajas de penas a delincuentes sexuales y más de cien excarcelaciones a violadores, sabedores de que ello ocurriría, conscientemente no haber seguido los informes y advertencias de los órganos consultivos, y además decir que esa ley iba a ser ejemplo mundial, y no tener con ello la vergüenza de dimitir, y por tanto meternos a los españoles en esa vergüenza inenarrable, es sencillamente una auténtica perversidad e indignidad.

Estar investigados por Europa por posible corrupción con los fondos europeos y entre esa investigación serlo una fundación presidida por el Gobierno, y que no se de ninguna explicación desde el Gobierno ni dimita nadie nada más salir la noticia es simplemente impresentable y un descrédito absoluto para España. Una nefasta imagen provocada por el máximo representante del Gobierno y por tanto imposible presidir Europa como entiende cualquier persona normal independientemente de ideologías. Son principios básicos de comportamiento por supuesto político y democrático, pero también de mínimo comportamiento personal y de respeto a los españoles.

Fdo. Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda