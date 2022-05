Senado: la fiscalidad diferenciada sigue sin respuesta

Martes, 24 Mayo 2022 17:12

La senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, ha reprochado este martes al Gobierno su falta de compromiso con la fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca, reconocida por la Comisión Eurpea en abril de 2021.

La Agrupación de electores registró una pregunta en el Senado el pasado 18 de mayo para reclamar concreción y precisión sobre el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno para aplicar la disposición adicional 123 de los PGE de 2022, relativa a las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas, ubicas en Soria, Teruel y Cuenca.

Aunque la respuesta oral estaba incluida este martes en el orden del día la sesión plenaria de la Cámara Alta, para ser argumentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a última hora de la tarde de ayer, el Gobierno informó del aplazamiento de la citada pregunta “por encontrarse ausente la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.

Teruel Existe ha reiterado este martes que la ministra de Hacienda es la interlocutora válida para responder a la pregunta, dado que se trataría de bonificaciones con repercusión presupuestaria y porque fue ella la que ya se comprometió a finales de 2020 en otra intervención en el Senado con su “rotundamente sí” y que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública el responsable último de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, con quien se negociaron, y en consecuencia -también por tratarse de un aspecto sectorial de su clara competencia- el responsable del desarrollo de la disposición adicional 123 de los mismos, aunque lo pueda ser en coordinación con otros Ministerios.

Martín ha denunciado que el Gobierno derive las explicaciones al ministerio de Reto Demográfico y ha recordado que ya preguntaron en el Congreso a la ministra Teresa Ribera, “pero no nos ofrece respuestas concretas”.

Para Teruel Existe, “no existe implicación real del Gobierno, siguen sin dar respuestas ni medidas concretas, y no sabemos si no quieren o no se atreven a aplicarlas”.

La senadora de Teruel Existe ha aludido a la firma del Acuerdo de investidura con el Partido socialista, en el que también se recoge la aplicación de medidas fiscales para la reactivación económica y creación de empleo en zonas despobladas.

"Teruel Existe cumplió su parte, y esperamos que ahora el Gobierno cumpla, por lo que demandamos que la Ministra de Transición Ecológica y Reto demográfico afronte la respuesta a nuestra pregunta con propuestas sobre la mesa”, ha reiterado.

Martín ha apuntado que los ciudadanos de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca merecen una explicación por parte del Gobierno acerca de su voluntad o no de aplicarlas.

"Son provincias consideradas en riesgo extremo de despoblación por la propia Unión Europea, al tener una densidad de población de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, una circunstancia de gravedad, que justifica el permiso para su aplicación. Ha defendido que estas provincias “necesitan la implantación de esta medida con urgencia”, ha argumentado.

Teruel Existe ha subrayado que las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas es la medida más efectiva para la generación de empleo, que a su vez permite atraer población con el objetivo final de frenar la tendencia demográfica negativa de las provincias más despobladas de la Unión Europea.

Martín ha advertido que Teruel Existe no va a renunciar a insistir en la aplicación de estas medidas.