Respuesta europea para garantizar Estado de Derecho

Viernes, 30 Junio 2023 12:34

“De español a español por la Constitución “, iniciativa de la sociedad civil de base, ha recibido esta semana una carta de la Comisión Europea, en contestación a la enviada a la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen del pasado 31 de marzo.

La carta fue remitida por Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda como coordinador de la iniciativa de la sociedad civil de base “De español a español por la Constitución .

En dicha carta, el jefe de Unidad de Estado de Derecho, Florián Geyer, textualmente indica que contesta en nombre de la presidenta Von der Leyen a dicha carta lamentando no poder recibirle como le había solicitado por las importantes limitaciones de tiempo de su apretada agenda.

En lo referente a lo que Marichalar le refería en su carta acerca de la reforma del Código Penal dic qe “la Comisión solo es competente para supervisar la aplicación de la legislación de la Unión Europea en los Estados miembros. La Comisión carece de competencias para supervisar o asesorar sobre otras modificaciones del Código Penal que no afecten al Derecho de la Unión Europea.”

Además ha añadido así mismo que “”por lo que se refiere también en su carta al delito de malversación, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal ( Directiva PIF) los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que toda malversación de fondos o activos que perjudique los intereses financieros de la Unión constituya una infracción penal cuando se cometa intencionadamente. La Comisión está evaluando actualmente la conformidad de las nuevas disposiciones del Código Penal español con la Directiva PIF, y valorando la necesidad de medidas para garantizar tal cumplimiento “.

`Por último en su respuesta ha asegurado que “ tenga la seguridad de que la Comisión mantiene su compromiso de defender el Estado de Derecho y la independencia judicial de todos los Estados miembros y de que seguirá colaborando con la Administración española para promover el Estado de Derecho en el marco del mecanismo global del Estado de Derecho “

"De español a español por la Constitución" ha agradecido a Geyer dicha carta pidiéndole se lo haga saber a la presidenta Von der Leyen, ante los graves quebrantos del Estado de Derecho que se están produciendo en España, y la muy mala imagen y ejemplo que ello significa para España, ademas, para más ínri, en este semestre de presidencia española, y no solo con la eliminación del delito de sedición o la rebaja de la malversación, que tanto preocupa a Europa cómo queda constatado en la carta recibida desde la Comisión Europea, sino también la infiltración gubernamental en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, o la no renovación del CGPJ al no dejar libertad a los jueces para que elijan a los jueces como reiteradamente está pidiendo Europa .

“De español a español por la Constitución “ lleva casi tres años viajando por toda España para dar a conocer la iniciativa de la sociedad civil de base, para exigir el cumplimiento estricto de la Constitución, la división de poderes, la independencia judicial y el Estado de derecho, tan atacado en esta legislatura, recorriendo miles de kilómetros, dando a conocer todo ello en pueblos y ciudades de toda España, y recibiendo el apoyo pleno y unánime de la ciudadanía de cualquier pensamiento y posición política, pero que defiende la Constitución y la reconciliación que nos dimos todos los españoles y ejemplarmente conseguida a lo largo de cuarenta años , no pudiendo permitirse desde la sociedad civil de base querer quebrar esa convivencia y los valores esenciales de la transición por un Gobierno que hace día a día todo lo contrario a lo que debiera y dando un ejemplo nefasto en Europa.

>