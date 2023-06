TRIBUNA / Guardiola y la política española

Martes, 27 Junio 2023 08:05

Mario González incide en este artículo de opinión en el cambio de criterio de Maria Guardiola en Extremadura, con la marcha atrás más que vergonzante de la reciente historia de la política española.

Groucho Marx nos ha abierto tantas veces los ojos que parece mentira que sigan sucediendo las cosas que suceden.

“Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”, esto es lo que resuena aún en la cabeza de una María Guardiola que se ha pasado toda la campaña autonómica diciendo que nunca pactaría con VOX, ni viva ni muerta, para ser ahora la protagonista de la marcha atrás más vergonzante de la reciente historia política española, habida cuenta de los profundos principios exhibidos en campaña que, sin embargo, se han ido por el sumidero de la PPSOE para lograr el gobierno extremeño.

Mientras se los tragaba, acertaba a decir: "soy muy consciente de que también es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación VOX en Extremadura”. Esta es María Guardiola y esta es la política española.

Esta criatura merece el comentario porque es el epítome de todo lo que pasa con el PP y, por ende, con la PPSOE. Carecen de principios y de programas. Su única intención es tener poder y que vayan días y vengan ollas públicas.

No hay nada detrás, ni siquiera la decencia que le habría obligado a dimitir antes o después de tirar por la borda todos sus sacrosantos principios. De los principios de la derecha sociológica –en política no hay derecha ni izquierda, solo partidos que pretenden martirizarte una vez que les hayas votado- surgieron CS y VOX como algo a lo que agarrarse mientras el resto de partidos, particularmente la PPSOE, nos conducían –y lo siguen haciendo- hacia un Estado hiperdimensionado que va a tragarse todas nuestras vidas y haciendas y que se gesta cuando el PP descubrió que su futuro no estaba con la ciudadanía sino al lado del PSOE para repartirse el pastel.

VOX y CS advirtieron la jugada y se dispusieron a combatir ese socialismo, unas veces de izquierdas y otras de derechas, desde dos posicionamientos muy distintos, pero igualmente útiles porque pretendían representar a segmentos reales de la sociedad. El problema aparece cuando a esas formaciones no les basta con su segmento y quieren más: quieren el poder que tiene la PPSOE.

En ese momento están perdidos porque comienzan a actuar como la PPSOE, pasando de su electorado, y ya solo es cuestión de tiempo que los catequicen con el Presupuesto.

No obstante, la pléyade de partidos surgidos aquí y allá ha comido algún espacio a una PPSOE que se ha visto entonces obligada a crecer hacia dentro del Estado colonizando casi todas las instituciones públicas, otrora creadas para contrapesar el poder, creando una superestructura política tan grande que ya no la podemos pagar con los asfixiantes impuestos y tienen que tirar de deuda pública.

Antes, la separación real entre PP y PSOE, jugaba a favor de la sociedad civil, pero ahora su unión resulta apocalíptica. Considero que un setenta por ciento de la población convendría, sin muchas discusiones, pactar lo que conviene a la sociedad en lugar de lo que conviene a la PPSOE y este es el fin último de estas tribunas en El Mirón de Soria para aquellos que gustan de leer y de pensar y de llevar esta buena nueva por esos caminos plagados de radares de la DGT para que, alguna vez y entre todos, podamos darle la vuelta a la actual tortilla de partidos y conseguir otra tortilla democrática de ciudadanos libres e iguales ante la Ley.

La PPSOE no va a querer y va a pelear con uñas y dientes por conservar esta España parasitada por ellos con toda clase de manipulaciones y engaños. Va a resucitar a Franco y todo lo que haga falta.

Cuenta, además, con tipejas como María Guardiola que le hacen el caldo gordo presentándose tan cargadas de principios que apenas les duran unos minutos tras la llamada del oligarca de turno. Jugarán hasta la saciedad con la esa ‘geometría variable’ inventada por ZP, utilizada por Rajoy y llevada hasta el infinito y más allá por Sánchez. Si todo esto no sirve comprarán a quién haga falta –como acaba de hacer Putin- con tal de seguir un minuto más en el poder. Sin embargo, independientemente de todo lo anterior, este próximo domingo 23-J se abre la ventana mágica del voto –lo único que no te pueden quitar si quieren seguir engañándote- y ese es el único momento en el que tú de verdad puedes acabar con este sistemita, votando a quien quieras, pero nunca a la PPSOE.

Piensa en tú interés y sé consciente de que votar PPSOE, es votar a tipejas como esta Guardiola que te representa lo mismo que un canguro. Vota por cualquiera de los demás. Te aseguro que, si soslayas a la PPSOE de forma sostenida en el tiempo, pronto todos notaremos el cambio.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.