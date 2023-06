TRIBUNA / Contiendas: electorales y de las otras

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en las contiendas que se dan en la vida, no sólo las electorales.

“Contiendas”. Pregunto a la R.A. por la voz y a la Wiky por su origen. Mediando Latín, al fondo la raíz “ten”. Presunta identidad indoeuropea.

En lugar de “guerras” preferimos “contiendas”. Electorales también.

Elon Musk y Zuckerberg se retan a una contienda directa en el ring, entre cuerdas. Ambos blancos. Indoeuropeos, Las Vegas.

En lugar de un medio a medias prefiero leer cuatro medios a extremo. El Hola, El Caso, El Marca o el As, me da igual, y el cuarto lo improviso al momento. Suelo elegir El Jueves. Dice Musk que su táctica en caso de contienda es el mismo siempre: echarse sobre el otro sin hacer nada y a dormirse una siesta. Zuckerberg practica siete artes marciales al tiempo.

Contienda civil. Una trinchera. En ella se encuentran Caín y Abel.

No. Son el Gordo y el flaco. Si. No. Son PP y PSOE. No. Si. Y se organiza una contienda en la que tercia otro.

¿Una contienda electoral?

No. Es una Contienda Mundial. La primera o la segunda, da igual. Una trinchera. En calma ocasional. Se cuenta un chiste, ya saben, mundial, interracial, multicolor (negro, blanco, piel roja y amarillo), un alemán, un americano, un italiano, un francés, un japonés y un español.

¿Echan risas?.

No. Suenan disparos. Matar no es legal, pero en contienda de trinchera y cuerpo a tierra no se sabe. Me parece que matar en una contienda de cuerpo a tierra es un efecto colateral, el perfecto no se sabe. Suenan disparos. El servicio colateral de los “recoge – muertos” recicla y se va para el punto limpio.

Napoleón se cepilla el Sacro Imperio Romano Germánico al tiempo en el que Goethe echa otras risas con él y otro germano sordo, Beethoven, compone. Luego suena el concierto del Emperador. De esa trinchera incruenta de pura legalidad surge otro imperio al que bautizan entre todos como el Austrohúngaro. El de Sisí. Hasta que Nonó.

Cuando en noche de fugaces te pones a mirar las estrellas, tan fijas las ves que la fugaz a sí misma se muestra. Y otra y otra y otra vez... Fugaces queriendo dejar de serlo, queriendo hacerse amigas, como yendo, yendo, yendo... (las perseidas a Perseo, las polares a La Osa, y así,)

¿Al origen?

No. Le pregunto a la Wiky. Al latín. Al griego. Al indoeuropeo. Por nuestra cuenta nos ponemos frente al fuego amigo. Le pregunto a la Wiky. Wiky responde: “En la jerga militar se denomina fuego amigo o fuego aliado a los disparos provenientes del propio bando

.1 Este tipo de incidentes suelen estar producidos por errores, casi siempre humanos, debidos normalmente a fallos en la identificación del objetivo. Dentro de las naciones [….] se suele identificar a estos incidentes con el término azul contra azul (azul es el color de los aliados [de unos] y el naranja se reservaba para las tropas [de otros]. También se usa el término fratricidio, aunque erróneamente, pues el fratricidio es a propósito y el Fuego Amigo siempre es accidental.” (https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego_amigo)

Pues no. No estamos de acuerdo. Nosotros decimos que donde se cuecen las habas de los amigos y de los enemigos es dentro de uno mismo (el suicida es un efecto colateral de lo más perfecto), porque si se cociesen fuera, seríamos como piedras y de eso nada. Tenemos nuestro corazoncito, pero la Wiky nos dice que ella también lo tiene, pero la contestamos que vale, pero no solo hasta que llega al origen según dice, porque cuando se cuela en el origen y encuentra algo que no le gusta, según dice, lo echa fuera del origen y para que no se note, para que no se note y para que no se note, va y dice que eso lo echa fuera porque es erróneo, y se pone chula y dice que habrá errores, pero siempre fuera de ella, y nosotros que no, que los errores se pueden cocer dentro y fuera y que el error consiste en considerar que se cuecen siempre dentro o siempre fuera. El indoeuropeo está siempre fuera.

¿O no? Sí, dice la Wiky y con la Wiky nosotros, pero añadiendo que hay otros errores que se quedan o se cuecen dentro.

El suicida es inmune al mandamiento legal de no matar por eso, tanto como, al contrario, el que mata o el perdonavidas en el nombre de la ley banaliza toda ética y moral posibles. ¡Basta! ¡Basta! Y dijo una cosa que de momento nos dejó pensando a todos, al menos para unos cuantos minutos que todos aprovechamos para hacer las maletas y poder largarnos cada uno a nuestra casa en perfecto orden colateral. Un error, dijo uno, y una verdad también, dijo otro, un error o una verdad no importa, dijimos todos, son dos.

Son dos, dijimos todos después de una brevísima contienda: dos: uno general, error o verdad general, común. Y todos movíamos la cabeza levemente de arriba abajo y de abajo arriba solo para poder volver a lo de arriba abajo. Otro específico, particular, concreto, éste, míralo, huélelo, escúchalo, y todos nos pusimos a oler y a escuchar y a mirar y luego, con la cabeza de nuevo lo mismo que antes. Todos nos pusimos a oler y a escuchar y a mirar. Un olor es una cosa general, abstracta, común, y esto que sigue no lo es: palabras ni mayores detalles), gracias a eso, todos estuvimos de acuerdo y hubo concordia y fraternidad universales en aquella contienda (que no era electoral), como no podía ser de otra manera.

Fdo: Ángel Coronado