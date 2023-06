TRIBUNA / 23-Jul. Vote por correo: Qué calor

Sábado, 24 Junio 2023 08:34

Saturio Hernández de Marco anima en este artículo de opinión a ejercer el derecho al voto, y hacerlo por correo, ante la previsión de calor durante la jornada electoral del 23 de julio.

TRIBUNA / 23-Jul. Vote por correo: Qué calor

Pronto llega el 23 de julio, y se produce y encadena la preocupación del voto, presencial, o por correo. Y a esos efectos las listas electorales ya fijas para los que van a ganar y para los que van a perder; siempre con sorpresas, se verá.

La convocatoria de elecciones del 23 de julio ha puesto de relieve muchos aspectos y, entre otros, el calor que se prevé.

Y a esos efectos mi Tribuna en el Mirón de “23Jul. Vote por correo: y fácil y seguro”.

Por la época, eso parece seguro, pero no debe, ello, obstaculizar el voto de todo el que quiera votar. Porque habrá electores que quieran votar y más en los múltiples pueblos de Soria

En un importante y muy serio comentario en Tribuna del Mirón, Mario González el 13-6-2023, con el título de “adoctrinamiento”, prevé la necesidad de estar muy al tanto cada uno con lo que hace, porque si no es así, o no fuera así, luego que el personal no se queje. Pues eso es caer en el adoctrinamiento que subliminalmente se está tratando de hacer, y respecto de ese hecho, real, tiene que reaccionarse y de modo individualizado, como única forma de reacción.

Aquí esta en juego lo de votar y no votar, o ir al colegio electoral y votar en blanco, votar nulo, o no votar y volverse, teoría especulativa de algún otro hacedor de Tribunas, pero que se olvida, pero que se olvidan que si no se vota, y tan democrático es votar, como no votar, lo que sale ante tanto paracaidista es que se elija uno o unos con el ciento por cien de los votos, del doctrinario que siempre vota al suyo y, nadie, nadie, le va a convencer de otra posición, ese es el adoctrinamiento que se quiere y se pretende extender muy claramente.

Pero, ahora, estamos en otra tesitura, el votar con el calor que se dice, que, en ese día, va a darse.

Seguro que hay muchos votantes, y no decimos “votantas”, porque ese denominado lenguaje inclusivo además de ser falso es una tomadura de pelo de quienes tienen chiringuitos de todo subvención, con la misma ralea que esas asociaciones que se dicen defensoras de no sé que medio ambiente, pero no utilizan el ius variandi para ser partidarias de la no edificación; y eso no da derecho a indemnización por parte del municipio, eso sin perjuicio de que el Ayuntamiento tenga tres, cuatro o dos recursos o demandas millonarias y especulativas, con futuro resultado de ni un euro, ni un metro, ni una permutita.

Y eso, lo del denominado lenguaje inclusivo, su estulticia lo ha puesto de relieve la academia francesa de que ese conjunto de lenguajes, además, no educan en nada y es una clara regresión.

Es por ello que señalaba el 15-6-2023, en Tribuna de “23-Jul. Vote por correo: y seguro y fácil”; ese hecho de votar por correo se debe de potenciar, se debe potenciar por ser método de facilitación de la emisión del voto.

La facilidad y la seguridad en el voto por correo está asegurada y garantizada, a pesar de las objeciones que puede haber, o que han pasado, pero la tónica normal en todos los municipios es la seguridad, facilidad y fiabilidad.

Por eso la elección que se realice por quien va a votar, o el que no quiera votar, da igual, debe ser libre y personal no sujeta a opinión de nadie, más que la suya.

Es por eso absolutamente preciso y necesario hablar, comentar o decir con los que, siendo de la familia, estén en educación, porque los mantras que se están extendiendo, lo dejarán de hacer, si existe reacción de los muy falsos sloganes que parecen verdades.

Verdades que no existen cuando no son más que mentiras repetidas para ver si se convierten en verdades, -ya, pasado el tiempo, el menor posible-, irrefutables. Por ejemplo la necesidad de la lucha contra el cambio climático, cuando el mismo no existe, sólo aumentará un grado la temperatura y cuestiones similares, la lucha sin base contra la energía nuclear, por ejemplo.

Por eso el voto por correo es para el 23 de julio asequible de ejecutar, fiable, fácil y seguro y por ello hay que promover para quien no pueda hacerlo presencialmente los, que se vote por correo, por la necesidad de que se vote intensamente y votándose presencialmente y por correo por ser preciso o cuando no pueda hacerse de otro modo.

Y después de las elecciones, ya se verá el resultado, pero no es, no debe ser resultado positivo o negativo para los y las de las listas, sino para los ciudadanos de todo tipo y naturaleza, y eso comienza a ser cada día más problemático.



Fdo.: Saturio Hernández de Marco