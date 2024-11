Marichalar transmite a presidenta de Comisión Europea rechazo a comisaria Ribera

Sábado, 23 Noviembre 2024 07:05

El coordinador de “De español a español por la Constitución” Amalio de Marichalar, en nombre de treinta asociaciones de la sociedad civil de España, se ha dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una carta para decirle que se está viviendo en nuestro país una tragedia sin precedentes, principalmente en Valencia, y transmitirle que Teresa Ribera, hasta ahora ministra del Gobierno de España, no puede ser comisaria europea.

Desde el pasado 29 de octubre, según ha denunciado Marichalar, el Gobierno no ha aplicado la ley de Protección Civil ante una catástrofe nacional de tal envergadura y sin haber enviado las Fuerzas Armadas mas que cuatro días después, tras una avanzadilla de la UME, pero sin que a día de hoy sigan sin tener una presencia masiva y rotunda, como es preceptivo, así como cualquier otro medio a disposición del Gobierno que de forma inmediata pudiera abordar tal emergencia y siendo ya perfectamente determinante quien tiene la máxima responsabilidad, independientemente de otras, ante una tragedia y catástrofe de ámbito nacional.

En la carta que Marichalar dirigió el pasado 11 de noviembre a von der Leyen da cuenta del "inconcebible fracaso y negligencia" no adoptándose las medidas necesarias desde el minuto uno.

En este contexto, le ha indicado a von der Leyen que la vicepresidenta y ministra la para la Transición Ecológica en absoluto puede optar a ser vicepresidenta y comisaria europea ante la desaparición de su persona en esta tragedia durante 22 días y que a ojos de toda Europa queda demostrada su absoluta incompatibilidad para el cargo.

Al no recibir noticias de la presidenta de la Comisión Europea, Marichalar ha vuelto a escribir en nombre de 30 asociaciones de la sociedad civil a van der Leyen este pasado miércoles tras darse a conocer que el Partido Popular Europeo va a votar a la candidata Ribera y tras escuchar su comparecencia en el Congreso donde la vicepresidenta y ,ministra para la Transición Ecológica, no solo no pide perdón por no comparecer hasta 22 días después, sino que no reconoce ninguna culpa y descarga las responsabilidades en la administración valenciana.

Dada esta situación el pasado miércoles, Marichalar ha dirigido esta nueva carta recordando los términos de la anterior y dando a conocer que ha quedado patente y de manifiesto ante los ojos del mundo que las imágenes trágicas de una catástrofe nacional no han merecido ningún reconocimiento de culpa, ni de asunción de responsabilidades por parte de la vicepresidenta Ribera y, en este contexto, evidentemente, de ninguna manera puede optar a ser vicepresidenta de la Comisión Europea.

"No cumple ninguna norma de compliance europea exigible a cualquier cargo público, no cumple ninguna norma ética ni de ejemplaridad y además de ello está inmersa en posibles causas delictivas, lo cual en absoluto puede ser aceptado por la Comisión Europea, que debe, antes de nada, un ejemplo de transparencia y de rigor elemental a todos los ciudadanos europeos", ha señalado.

Por último, Marichalar ha recordado que en esta última carta del 20 de noviembre la urgencia de escribirle como continuación a la pasada del 11 dada la inminencia del posible nombramiento de Ribera que no merece ser de ninguna manera confirmado y emplazando a la presidenta de la Comisión Europea sus noticias y pidiéndole poder visitarla en nombre de 30 asociaciones de la sociedad civil con carácter de urgencia y con plena legitimidad democrática para poder hacerlo.